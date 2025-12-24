「Natural，Organic，Smart」をコンセプトに国内外で178店舗のホテル運営を手掛けるスーパーホテルは、「ぐっすり眠れるホテル」の追求をさらに一歩進める取り組みの一環として、人気紅茶ブランド「TEARTH」の監修の下、「オリジナルぐっすりハーブティー」を共同開発し、12月24日から全国のスーパーホテルで順次提供を開始する。

スーパーホテルは、「ぐっすり眠れる」環境を最優先に考え、客室設計、選べる枕、超・ぐっすりパジャマなど、多岐にわたる取り組みを展開している。

以前から、スーパーホテルのファンミーティング（スーパーホテルを応援する特別なファンの人々を招待し、スーパーホテルの「好きなところ、愛しているところ」や「未来価値」を語り合う会）において、ぐっすりと眠れる取り組みとして「寝る前にリラックスできるハーブティー」や、「カフェインを気にせず飲める温かい飲み物」などのアイデアが寄せられた。

こうしたファンの声を受け、「ぐっすり」の追求をさらに深める取り組みの一環として、「オリジナルぐっすりハーブティー」の導入が決定したという。

「オリジナルぐっすりハーブティー」は、お休み前のひとときを豊かに彩るカモミールや、優しく穏やかな香りのラベンダーを中心に、レモンバーム、リンデンなどを贅沢にブレンドした。ノンカフェインですので、就寝前でも安心して楽しめる。カモミール特有の成分や、ラベンダーの心地よい香りが、日中の忙しさを忘れさせてくれるような、ゆったりとしたリラックスタイムを演出する。また、古くから親しまれてきたハーブの力が、心身のコンディションを整え、内側からの健やかな毎日をサポート。自分を労わるセルフケアの時間にもぴったりだとか。お休み前に一杯飲用し、心地よい香りに包まれながら、穏やかな夜を過ごしてほしい考え。

スーパーホテルは「Natural,Organic,Smart」をコンセプトに掲げ、ホテル業界唯一のエコ・ファースト企業としてカーボンニュートラルへの取り組みを進めるなど、環境と社会の持続可能性を追求している。紅茶ブランド「TEARTH」は、2010年に世界で初めて紅茶企業としてカーボンニュートラルの認証を受けたスリランカの企業と連携し、環境に配慮した製造を行っている。また、スリランカの製造工場では、SDGsの一環として持続可能な生産を目指す農園からの茶葉を優先的に購入し、国際的な食品安全認証（FSSC22000）も取得している。「人にも自然にも優しい」製法を貫く紅茶ブランドの姿勢と、スーパーホテルが大切にする地球と人に優しいホテルという理念が合致したからこそ、このオリジナルハーブティーは実現した。

「オリジナルぐっすりハーブティー」は、スーパーホテルのウェルカムラウンジで、夜間に提供する。パジャマ姿でリラックスしながらノンカフェインのハーブティーが、深い眠りへと優しくサポートする。

［開始日］12月24日（水）

スーパーホテル＝https://www.superhotel.co.jp