B−Rサーティワン アイスクリームは、12月27日から期間限定で、1月の新作フレーバー「ラブラブポーションサーティワン」を発売する。3月に実施した「サーティワン #推しフレーバー総選挙 2025」で、投票総数58万票超の中から見事、1位に輝いたラブポーションサーティワン（通称：ラブポ）が、公約通りにパワーアップして登場する。投票してくれたラブポファンの愛に応えたいという想いで、「みんなの溢れるラブポ愛で全部ハートになっちゃった！！」をコンセプトに、ハート尽くしのフレーバーが誕生した。ひとくち食べたら、ラブポ沼から抜け出せなくなること間違いなしだとか。今だけの特別なラブポを見逃さないでほしいという。

「ラブラブポーションサーティワン」は、ホワイトチョコとラズベリーアイスクリームにチョコレートビッツとラズベリーソース入りのハート型菓子が入っているのが特徴のラブポだが、今回はチョコレートビッツをミニハート型菓子にパワーアップ。ハートいっぱいの愛溢れるアイスクリームになった。

このフレーバーのために新開発したミニハート型菓子は、いつものラズベリーソース入りハート型菓子の半分サイズで、ぷっくりかわいらしい見た目。ラブポファンの熱い愛の形を表現した。また、ラブポファンが大好きな“いつものラブポのあの味”はそのままに、ミニハート型菓子も、いつものチョコレートビッツの食感と味わいをそのまま感じられるバランスにこだわった。

ラブポーションサーティワン（通称：ラブポ）とは、ラズベリーソース入りのハート型菓子がアクセント。ホワイトチョコレートとラズベリーのおいしい組み合わせとかわいい見た目で、「サーティワン #推しフレーバー総選挙 2025」で2回目の第1位に輝いた。幅広い層に愛される、まさしく“恋の媚薬（ラブポーション）”のフレーバーとなっている。

［小売価格］シングル・レギュラーサイズ 420円（税込）

※一部店舗では価格が異なる

［発売日］12月27日（土）

B−R サーティワン アイスクリーム＝https://www.31ice.co.jp