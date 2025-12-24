コールマンは、2種類のガス燃料に対応した「デュアルガスバーナーストーブ」と、同製品をビルトインスタイルで楽しめる「フラットテーブル／60（ブラック）」を来年4月以降順次発売する。

「デュアルガスバーナーストーブ」は、収納性に優れ低温時でも火力が安定するOD缶と、比較的入手しやすいCB缶の2種類の燃料が使用可能なガスバーナー。アウトドアシーンだけでなく、自宅での日常使いや万が一の防災グッズとしても幅広く活躍する。今回、「デュアルガスバーナーストーブ」に使用できるCB缶として、コールマン純正の「レギュラーブタンガス燃料CB缶」（別売り）も合わせて発売する。





なお、「デュアルガスバーナーストーブ」の燃料は、必ずコールマン純正燃料（別売り）を使用してほしいという。



「デュアルガスバーナーストーブ」OD缶使用時

「デュアルガスバーナーストーブ」は、大きなつまみで火力調節がしやすいだけでなく、底面の小さいシェラカップからフライパンまで安定して置くことができる五徳形状で、快適にスムーズに調理をすることができる。



「デュアルガスバーナーストーブ」CB缶使用時

脚を折りたたんで低い状態のロー（Low）、脚を立てて高い状態のハイ（High）、薄型軽量の「フラットテーブル／60（ブラック）」に組み込むビルトインスタイルの全部で3Wayでの使用が可能。収納も大変コンパクトだとか。

「デュアルガスバーナーストーブ」がセット可能で、ビルトインスタイルを楽しめる軽量で薄型の「フラットテーブル／60(ブラック)」も発売する。



「フラットテーブル／60(ブラック)」

「フラットテーブル／60(ブラック)」は、天板を取り外すと、「デュアルガスバーナーストーブ」をぴったりとはめ込むことができる。

天板部分にバーナーの五徳とテーブルがフラットに繋がり、重い鍋なども移動させやすい仕様になっている。ビルトインさせると鍋の位置が低くなるので、より安全、より快適に調理ができる。

「フラットテーブル／60(ブラック)」は、ガス缶をテーブルの下に収納することができ、バーナーを組み込むことで余ったパネルをテーブルの縁へ取り付けることもできるので、卓上スペースをさらに広げて有効活用することが可能。また、バーナー本体がテーブルのフレームに固定されるため、バーナー単体で五徳がぐらついて鍋が倒れるといった心配もない。

天板を含めすべてアルミニウム製のため、軽量なだけでなく、卓上に熱い調理器具をそのまま置くことができ大変便利。脚は2段階に調節可能でローテーブルとしても使用できる。

収納時には天板のパネルはすべて取り外し、フレームを折りたたんだ状態で専用ケースに入れることでコンパクトに持ち運ぶことが可能となっている。

［小売価格］

デュアルガスバーナーストーブ：1万2980円

フラットテーブル／60（ブラック）：1万230円

（すべて税込）

［発売日］2026年4月以降

コールマン＝https://www.coleman.co.jp