重度のうつ病を患っていることを告白した大食いYouTuberとして活動する双子姉妹・はらぺこツインズが、20人分のパスタに挑戦する大食い動画を公開した。

【映像】20人前パスタを大食いする様子

テレビ番組やSNSで数々の大食いにチャレンジしている姉のかこ（34）、妹のあこ（34）。10月24日に更新したInstagramで体調不良による活動休止を報告していた。

12月6日の投稿で、かこは「私たちはうつ病を長年患っております。朝が来るのが怖いし夜眠るのも怖いです。人目も気になるし毎日不安に襲われます。いつ動けるかわからない自分をコントロールするのが難しいため何の予約も出来ません。そんな日々です」と自身の症状を明かした。妹のあこも7日に「うつ病と診断されてから10年以上が経ちました。現在は通院して投薬治療とカウンセリング治療をしています。うつ病になってからかなりの年月が経っているので、今は完治というよりもうまく付き合っていけたらなという感じです」と心境をつづっている。

20人前パスタを大食い

23日にはYouTubeチャンネルを更新し、「生クリームで超濃厚クラムチャウダーパスタ20人前！」という動画を公開。コストコのクラムチャウダーキットと生クリームでソースを作り、パスタを入れたアレンジ料理20人前を完食した。

この動画には「これは…美味しそうだぁ」「無理ない範囲でね」「飛ばしすぎないでゆっくりね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）