¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÅÄÊÕÀ¿°ì¡Ê56¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÄÊÕ¤Ï¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡ª2025¡×¤È³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¥¥óÆù¥¹¥°¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÃí°Õ½ñ¤¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó¤À¡ª¡×¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö²èÇì¤Î¿¿¿ñ¡ª¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²èÇì¸«¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö²èÇì¸«»ö¤ÊXmas¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö²èÇì¥á¥ê¥¯¥ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÅÄÊÕ¤ÏÆÈÆÃ¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¡È²èÇì¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¸¤¡£¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢LINE¥¹¥¿¥ó¥×¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢¸ÄÅ¸¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£