¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹ñËÉÁí¾Ê¤ÏÃæ¹ñ¤¬2027Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤ËÂæÏÑ¿¯¹¶¤Ç¤Î¾¡Íø¤Ë¸þ¤±¤ÆÃå¼Â¤Ê¿ÊÅ¸¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¡¢·Ù²ü´¶¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñËÉÁí¾Ê¤Ï23Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Î·³»öÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ëÊó¹ð½ñ¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¹ñËÉÁí¾Ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿Êó¹ð½ñ
¡¡Êó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Ï2027Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤ËÂæÏÑ¿¯¹¶¤Ç¾¡Íø¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¡¢³¤¾åÉõº¿¤â´Þ¤á¤¿Ê£¿ô¤Î·³»ö¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò±é½¬¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÀöÎý²½¤µ¤»¡¢Ãå¼Â¤Ê¿ÊÅ¸¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹¶·â¤¬¹ÈÏ°Ï¤ËµÚ¤ó¤À¾ì¹ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤Ë¿¼¹ï¤Ê¶¼°Ò¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë³ËÃÆÆ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢À½Â¤¤Î¥Ú¡¼¥¹¤¬Æß²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë1000È¯¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò°Ý»ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë