IMP.¡¡ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖMAGenter¡×¤Ç¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö²»³Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ö3´§¡×Ã£À®¡ª
IMP.¤¬¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖMAGenter¡×¡Ê¥Þ¥¼¥ó¥¿¡Ë¤Ç²÷µó¤òÃ£À®¤·¤¿¡£24Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¤Î¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¹ç»»¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¡¢½µ´Ö¥Ý¥¤¥ó¥È6.3ËüPT¡Ê63074PT¡Ë¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÀª¤¤¤Ï¹ç»»¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢ËÜºî¤ÏÆ±ÆüÉÕ¤Î¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤â½éÅÐ¾ì1°Ì¤òµÏ¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢IMP.¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö²»³Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¤ª¤±¤ë3´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¹ç»»¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¤È¤Ï¡¢CD¤ÎÇä¾åËç¿ô¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤ÎDL¿ô¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤ÎºÆÀ¸¿ô¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È´¹»»¤·¹ç·×¤·¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤¢¤ê¡¢IMP.¤¬¤³¤ÎÊ£¹çÅª¤Ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥È¥Ã¥×¤ò¾þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡£