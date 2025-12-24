200ËüÉ¤¤Î¥¯¥ë¥Þ¥¨¥Ó¡ªÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë¾åÅ·Áð»Ô¤Ç½Ð²ÙÀ¹¤ó
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÂ£¤êÊª¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¥¯¥ë¥Þ¥¨¥Ó¤Î½Ð²Ù¤¬¾åÅ·Áð»ÔÂçÌðÌîÄ®¤ÇÀ¹¤ó¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å·Áðµù¶¨¾åÅ·ÁðÁí¹ç»Ù½ê¥¯¥ë¥Þ¥¨¥ÓÍÜ¿£¾ì¤Ç¤ÏÌó200ËüÉ¤¤Î¥¯¥ë¥Þ¥¨¥Ó¤¬ÍÜ¿£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÖ¤ÇÊá³Í¤µ¤ì¤¿¥¯¥ë¥Þ¥¨¥Ó¤ÏÂç¤¤µÊÌ¤ËÁªÊÌ¤µ¤ì¡¢À¸¤¤¿¤Þ¤Þ½Ð²ÙÍÑ¤ÎÈ¢¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤È¤·¤Ï½ë¤µ¤Ë¤è¤ë³¤¿å²¹¤Î¾å¾º¤Ê¤É¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¨¥µ¤ÎÆâÍÆ¤ò¹©É×¤·¤¿¤³¤È¤ÇÎãÇ¯¤è¤ê¤âÂç¤¤¯¿§¤Ä¤ä¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£Å·Áðµù¶¨ ¾åÅ·ÁðÁí¹ç»Ù½ê¥¯¥ë¥Þ¥¨¥ÓÍÜ¿£¾ì¡¦¾®ºêÍÛ²ð¾ìÄ¹
¡Ö´ÅÌ£¤Î¤¢¤ë¡¢Æù¼Á¤ÎÎÉ¤¤¥¯¥ë¥Þ¥¨¥Ó¤¬°é¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª»É¿È¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¢¤È¤ÏÅ·¤×¤é¤È¤«¤æ¤¬¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×
¥¯¥ë¥Þ¥¨¥Ó¤Î½Ð²Ù¤ÏÍèÇ¯1·î¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¾åÅ·ÁðÁí¹ç»Ù½ê¤Ï30¥È¥ó¡¢12·î¤À¤±¤Ç18¥È¥ó¤Î½Ð²Ù¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£