¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢ Ãæ¹ñ¤«¤é¤ÎÈ¾Æ³ÂÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¸«Á÷¤ê
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÏÃæ¹ñ¤«¤éÍ¢Æþ¤µ¤ì¤ëÈ¾Æ³ÂÎ¤Ø¤Î¿·¤¿¤ÊÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò2027Ç¯6·î¤Þ¤Ç¸«Á÷¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡USTR¡á¥¢¥á¥ê¥«ÄÌ¾¦ÂåÉ½Éô¤Ï23Æü¡¢µîÇ¯12·î¤Ë»Ï¤á¤¿È¾Æ³ÂÎ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Ë¤è¤ëÈ¾Æ³ÂÎ»º¶È¤Î»ÙÇÛ¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ÏÉÔÅö¤À¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡USTR¤ÏÉÔ¸øÀµ¤ÊËÇ°×¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤«¤éÍ¢Æþ¤µ¤ì¤ëÆÃÄê¤ÎÈ¾Æ³ÂÎÀ½ÉÊ¤ËÂÐ¤·¿·¤¿¤ÊÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤È¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢2027Ç¯6·î23Æü¤Þ¤ÇÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢ÀÇÎ¨¤ò¡Ö0¡ó¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯4·î¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÃæ¹ñË¬Ìä¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢ÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ÎÈ¯Æ°¤ò¸«Á÷¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸°Ý»ý¤òÁÀ¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë