½õ¤±¤¿¾¯½÷¤«¤é¡Ö¤Ä¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡×¤È¸ð¤ï¤ì¤ë¾¯Ç¯¡£Â²Ä¹¤«¤é¤Ï¥Ò¥ÈÂ²¤È´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡Ä¡¿Ëâ½Ñ¤ò¶Ë¤á¤ÆÎ¹¤Ë½Ð¤¿Å¾À¸¥¨¥ë¥Õ¡¢»ý¤ÆÍ¾¤·¤¿¼÷Ì¿¤ÇÀ¸¤±¤ëÅÁÀâ¤È¤Ê¤ë¦
¡ØËâ½Ñ¤ò¶Ë¤á¤ÆÎ¹¤Ë½Ð¤¿Å¾À¸¥¨¥ë¥Õ¡¢»ý¤ÆÍ¾¤·¤¿¼÷Ì¿¤ÇÀ¸¤±¤ëÅÁÀâ¤È¤Ê¤ë¡Ù¡Êkanco¡§ºî²è¡¢ºç¸¶¥â¥ó¥·¥ç¡¼¡§¸¶ºî/¥¹¥¿¡¼¥Ä½ÐÈÇ¡ËÂè6²ó¡ÚÁ´9²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØËâ½Ñ¤ò¶Ë¤á¤ÆÎ¹¤Ë½Ð¤¿Å¾À¸¥¨¥ë¥Õ¡¢»ý¤ÆÍ¾¤·¤¿¼÷Ì¿¤ÇÀ¸¤±¤ëÅÁÀâ¤È¤Ê¤ë¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¡¡Ê¿ËÞ¤Ç¼ä¤·¤¤¿ÍÀ¸¤ò¼ã¤¯¤·¤Æ½ª¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼÷Ì¿1000Ç¯¤È¤µ¤ì¤ë¥¨¥ë¥ÕÂ²¤ØÅ¾À¸¤·¤¿¾¯Ç¯¡¦¥ê¡¼¥¹¡£¡Öº£À¤¤Ç¤Ï¸å²ù¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦ËÜµ¤¤ÇÀ¸¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¥¨¥ë¥ÕÂ²¤Î½¸Íî¤Ç¤Ï´í¸±¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É³°¤ÎÀ¤³¦¡È¤ØÎ¹Î©¤Ä¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Â²Ä¹¤«¤é³°¤Ø½Ð¤ë¾ò·ï¤ÏÆÀ¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼«Ê¬¤¬100ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤Î»þ¤Ë²Ý¤»¤é¤ì¤ë»î¸³¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢½¸Íî¤ÎÃæ¤Ç¹âÅÙ¤ÊËâË¡¤ò¶Ë¤áÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ê¡¼¥¹¡£¥ê¡¼¥¹¤òÇû¤ë±Ê¤¤»þ´Ö¤Ï¥¨¥ë¥ÕÂ²¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¾¯Ç¯¤òÀ¨¤Þ¤¸¤¯À®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£¥¢¥Ë¥á²½·èÄê¤Î°ÛÀ¤³¦Î¹¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡ØËâ½Ñ¤ò¶Ë¤á¤ÆÎ¹¤Ë½Ð¤¿Å¾À¸¥¨¥ë¥Õ¡¢»ý¤ÆÍ¾¤·¤¿¼÷Ì¿¤ÇÀ¸¤±¤ëÅÁÀâ¤È¤Ê¤ë¡Ù¤òºÆ·ÇºÜ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØËâ½Ñ¤ò¶Ë¤á¤ÆÎ¹¤Ë½Ð¤¿Å¾À¸¥¨¥ë¥Õ¡¢»ý¤ÆÍ¾¤·¤¿¼÷Ì¿¤ÇÀ¸¤±¤ëÅÁÀâ¤È¤Ê¤ë¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¡¡Ê¿ËÞ¤Ç¼ä¤·¤¤¿ÍÀ¸¤ò¼ã¤¯¤·¤Æ½ª¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼÷Ì¿1000Ç¯¤È¤µ¤ì¤ë¥¨¥ë¥ÕÂ²¤ØÅ¾À¸¤·¤¿¾¯Ç¯¡¦¥ê¡¼¥¹¡£¡Öº£À¤¤Ç¤Ï¸å²ù¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦ËÜµ¤¤ÇÀ¸¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¥¨¥ë¥ÕÂ²¤Î½¸Íî¤Ç¤Ï´í¸±¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É³°¤ÎÀ¤³¦¡È¤ØÎ¹Î©¤Ä¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Â²Ä¹¤«¤é³°¤Ø½Ð¤ë¾ò·ï¤ÏÆÀ¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼«Ê¬¤¬100ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤Î»þ¤Ë²Ý¤»¤é¤ì¤ë»î¸³¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢½¸Íî¤ÎÃæ¤Ç¹âÅÙ¤ÊËâË¡¤ò¶Ë¤áÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ê¡¼¥¹¡£¥ê¡¼¥¹¤òÇû¤ë±Ê¤¤»þ´Ö¤Ï¥¨¥ë¥ÕÂ²¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¾¯Ç¯¤òÀ¨¤Þ¤¸¤¯À®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£¥¢¥Ë¥á²½·èÄê¤Î°ÛÀ¤³¦Î¹¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡ØËâ½Ñ¤ò¶Ë¤á¤ÆÎ¹¤Ë½Ð¤¿Å¾À¸¥¨¥ë¥Õ¡¢»ý¤ÆÍ¾¤·¤¿¼÷Ì¿¤ÇÀ¸¤±¤ëÅÁÀâ¤È¤Ê¤ë¡Ù¤òºÆ·ÇºÜ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£