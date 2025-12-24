2026年1期のドラマ「再会〜Silent Truth〜」でヒロインを務める井上真央。井上が連続ドラマに出演するのは、2023年1月期の「100万回 言えばよかった」以来で、実に3年ぶり。今期の「じゃあ、あんたが作ってみろよ」が好評を博し、12月18日に配信されたNetflix映画「10DANCE」でも引き続き注目を集める俳優・竹内涼真と共演ということもあって、期待が高まっている。

井上といえば、子役時代から「キッズ・ウォー」シリーズなどで注目を集めていたものの、やはりブレイクのきっかけとして印象的なのは「花より男子」シリーズで演じた牧野つくし役だろう。

原作は累計6100万部突破を誇る伝説的コミックで、2005年に第1作目が放送されると、俺様キャラながらも不器用で、天然なところが憎めない御曹司・道明寺司(松本潤)と、貧乏だが前向きで力強いヒロイン・つくしのラブストーリーがたちまち人気に。2007年には続編の「花より男子2（リターンズ）」が放送された。

井上真央演じる女子高生・つくしが多くの女子の心を掴んだヒットシリーズ (C)神尾葉子／集英社

つくしと司の心が通じ合い、F4が英徳学園を卒業してから1年が経った頃。つくしも高校3年生になり、卒業を目前に控えていた。学園を牛耳っていた司たちF4の面々が卒業した後、貧乏なつくしへの周囲の生徒からの反応は、以前のように厳しいものに戻りつつあった。その上、NYに留学中の司からは半年ほど連絡が来ていない。そんな中、つくしは司が事故に遭ったと聞いて、慌ててNYへ向かうことに。しかし、司は事故の影響で記憶喪失となり、つくしのこともF4のことも忘れてしまっていた...。なんとか司の記憶を取り戻そうと手を尽くすつくしだったが、一方で、司の母・楓は息子に政略結婚をさせようと画策していた...。

■新たなライバルも出現...再び波乱が巻き起こる「花より男子2（リターンズ）」

(C)神尾葉子／集英社

2005年の連ドラ第1作目「花より男子」でハッピーエンドを迎えたはずが、波乱の幕開けとなった本作。NYに発った司は半年間も音信不通だったかと思えば記憶喪失になってしまい、その上、息子・司がつくしと交際することに肯定的でない楓は、政略結婚を目論んでいる始末。前途多難だ。本作では楓が司の婚約者に決めた大河原財閥の令嬢・滋(加藤夏希)や、司のことを好きになる少女・中島海(戸田恵梨香)など、ライバルも出現。司とつくしの仲は度々かき乱されることとなる。

(C)神尾葉子／集英社

前作の放送当初から視聴者を引き付けた、つくしの真っすぐで前向き、そして芯の強い性格は本作でも健在。困難な状況になろうとも、諦めずに司と向き合おうとするひたむきな姿は、応援したくなる。一方で、ただ逞しいだけではなく、強がりの裏にある怖さや不安を時折滲ませるつくし。井上が演じるつくしは、強さと弱さの両面が丁寧に表現されているからこそ、"強い女"ではなく"強くあろうと頑張っている等身大の女の子"に映り、そこが大きな魅力だ。そんな普通の女の子が「調子こいてんじゃねーよ！」と自分より強い相手にも果敢に挑んでいく姿は、多くの女子の心を動かした。

翌年の2008年6月には映画「花より男子F（ファイナル）」も公開され、社会現象ともいえるヒットシリーズとなった。

TBSチャンネル1では、2025年12月31日(水)と2026年1月1日(木)にドラマシリーズが一挙放送される。初回放送から約20年。時が経っても色あせない名作を、この機会にぜひ楽しんでいただきたい。

文＝HOMINIS編集部

放送情報

花より男子

放送日時：2025年12月31日(水)21:00〜

花より男子2（リターンズ）

放送日時：2026年1月1日(木)4:45〜

チャンネル：TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合がございます

出演：井上真央 松本潤 小栗旬 松田翔太 阿部力 ほか

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ