カメラマンによるアドバイスも！新人モデル3人が【ポージングテスト】に挑戦♡

新人モデル3人が「Rayレギュラーモデル」をめざし、さまざまなことに挑戦する連載企画。今回は、Rayで数多くの企画を担当するカメラマン・藤原宏さんによる貴重な撮影経験を体験してきました。スタイリングや、ポージング・表情に対するアドバイスは、きっと参考になるはず♡

Rayレギュラーモデルまでの道 ポージングテストにチャレンジ！ 『SBC湘南美容クリニック presents TGC AUDITION 2025』にてRay賞を獲得した3人が「Rayレギュラーモデル」をめざし、さまざまなことに挑戦する本企画。 今回は3人が 、ポージングテストに挑戦！表紙などRayで数多くの企画を担当するカメラマンによる貴重な撮影経験を体験しました。

THEME：クラシカルガーリー（Classical Girly） テーマにそって自分でスタイリングした完全私服コーデで挑戦。スタイリング力を編集部が、撮影時のポージングの動きや表情をカメラマンが厳しく採点します！ 教えてくれたのは...... カメラマン・藤原宏さん（Pygmy Company） 数多くの女性誌や写真集で活躍するベテランカメラマン。Rayでは、表紙やファッションページなど幅広い企画を担当している。

Check!冨塚紫乃（17才） Instagram：@sino_.0623 TikTok：@shin_.0.6 編集部＆カメラマンが採点！ スタイリング▷7点

「全体の色使いがやや暗めなので、少し重たく見えてしまうのが惜しいところ。ブラウン系で統一されている点は◎なので、トップスや靴下などを明るいカラーに置き換えてみると、コーデの印象がぐっと華やかに！」ポージング・表情▷8点

「ポージングも表情も色々な見せ方ができていました。ただ、動きが極端だなという印象。立つ→座るなどの動作の途中でも、素敵なカットは生まれるので、流れるように動くことが今後の課題です」 編集部が選んだBEST SHOT！

Check!スミレ（17才） Instagram：@sumire_chan08 TikTok：@sumire_chan08 編集部＆カメラマンが採点！ スタイリング▷6点

「カジュアルなスエットと大きなシアーリボンがアンバランスで、子どもっぽいコーデに見えます。トップスをもう少しシンプルにまとめれば、バルーンスカートの甘さが引き立って、より洗練されたコーデになるはず！」ポージング・表情▷7点

「きちんと練習してきたようで、ポージングのバリエは豊富でした。だけど、もう少しいろんな表情が見たかった！ずっと同じ表情で一辺倒という感じだったので、ぷりっと甘い顔や笑顔など表情のバリエまで増やせたら◎」 編集部が選んだBEST SHOT！

総合評価 1位に輝いたのは......冨塚紫乃ちゃん！ 担当編集・Kからのコメント 「撮影中、積極的にポージングを工夫し続けていた姿が印象的でした。今後は、コーデやポージングの見せ方でも、“Rayらしさ”を表現できるようになると、もっとよくなると思います！」 撮影／藤原宏（Pygmy Company）

Ray編集部 エディター 草野咲来