「ローゼンメイデン」より真紅のプライズフィギュアがフリューの新商品として2026年6月頃に登場
【Trio-Try-iT Figureー真紅ー】 2026年6月頃 展開予定
フリューは、プライズ「Trio-Try-iT Figureー真紅ー」の画像を公開した。2026年6月頃に展開を予定している。
本商品はアニメ化もされた「ローゼンメイデン」より「真紅（しんく）」を立体化したフィギュア。ドレスはフリルや立体感、カラーリングに至るまで作り込まれており、ツインテールの髪型など真紅の特徴も忠実に再現している。
今回は展開に先駆けて3枚の画像が公開。商品の続報についてはフリュープライズの公式Xより発信予定となっている。
＼#フリュープライズ速報／- フリュープライズ公式 (@FURYU_prize) December 24, 2025
TVアニメ「ローゼンメイデン」がフリュープライズに初登場?
??Trio-Try-iT Figureー真紅ー
繊細に表現された真紅の表情やドレスなど、こだわりの造形が魅力！
26年6月頃より展開予定??@FURYU_prizeをフォローで続報をチェック！#ローゼンメイデン#Trio_Try_iT pic.twitter.com/ZPMOXGasWa
(C)PEACH-PIT・集英社/ローゼンメイデン製作委員会