【Trio-Try-iT Figureー真紅ー】 2026年6月頃 展開予定

フリューは、プライズ「Trio-Try-iT Figureー真紅ー」の画像を公開した。2026年6月頃に展開を予定している。

本商品はアニメ化もされた「ローゼンメイデン」より「真紅（しんく）」を立体化したフィギュア。ドレスはフリルや立体感、カラーリングに至るまで作り込まれており、ツインテールの髪型など真紅の特徴も忠実に再現している。

今回は展開に先駆けて3枚の画像が公開。商品の続報についてはフリュープライズの公式Xより発信予定となっている。

(C)PEACH-PIT・集英社/ローゼンメイデン製作委員会