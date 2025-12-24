Âè°ì²ó¥À¥é¡¼¥é¡¦¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ì¡¦¥Ç¥£ »°±º¤Ç³«ºÅ¡ª
ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥À¥é¡¼¥é¡¦¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ì¡¦¥Ç¥£¤¬2025Ç¯10·î18Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£³ÆÃÏ¤«¤é¥À¥é¡¼¥é¡¦¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ì¤¬½¸·ë¤·¡¢¥À¥é¡¼¥é¡¦¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ì¡¦¥ª¡¼¥Ê¡¼¥º¥¯¥é¥Ö¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó(DOCJ)¤ÎÀßÎ©¤òÀë¸À¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥«¡¼¥º¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¡¢Yasuda Shipyard Group¤¬ÎãÇ¯³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖMIURA RENDEZVOUS(»°±º¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼)¡×¤âÆ±»þ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÁÇÅ¨¤Ê°ìÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥À¥é¡¼¥é¡¦¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ì¤È¥È¥é¥Ã¥¯ÀìÍÑ¥â¥Ç¥ëEXP¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Þ¤Ç¡ª¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê»°±ºÈ¾Åç¤Ç¤Î°ìÆü¡Ê¼Ì¿¿9ÅÀ¡Ë
¥À¥é¡¼¥é»á¤¬¼ê³Ý¤±¤¿½é¤Î¥í¡¼¥É¥«¡¼
¥À¥é¡¼¥é¡¦¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ì¤Ï2018Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥À¥é¡¼¥éÁÏ»Ï¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ã¥ó¥Ñ¥ª¥í¡¦¥À¥é¡¼¥é¤ÎÍýÁÛ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¾¯ÎÌÀ¸»º¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤À¡£¤½¤â¤½¤â¥À¥é¡¼¥é¼Ò¤Ï¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¥«¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡¦¥â¥Ç¥ë¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¤ò¹Ô¤¦¥ì¡¼¥¹¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÈà¤é¤ÎÂ¸ºß¤Ê¤·¤ËÀ¤³¦¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÏÂ¸ºß¤·ÆÀ¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Èà¤é¤Ï¡ÉÎ¢Êý¡É¤È¤·¤Æ¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡¢¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¡¢¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥«¡¼³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥À¥é¡¼¥é¡¦¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ì¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ñ¥ª¥í¸æÂç¤¬ºÇ½é¤Ë¼ê³Ý¤±¤¿¥í¡¼¥É¥«¡¼¡¢¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¡¦¥ß¥¦¥é¤ÎÀº¿À¤òº£¤ËÉü¹ï¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£ºÎ»»¤òÅÙ³°»ë¤·¡¢¤³¤ÎÎáÏÂ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¥À¥é¡¼¥é¡¦¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ì¤òºî¤ë¤¿¤á¤À¤±¤Ë¼«Æ°¼Ö²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥ó¥Ñ¥ª¥í¤ÎÍýÁÛ¨¡°ÂÁ´¤Ç¤¢¤ê¡¢¥é¥¤¥È¥¦¥¨¥¤¥È¡¢Âî±Û¤·¤¿¶õÎÏÀß·×¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¹â¤Î¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥×¥ì¥¸¥ã¡¼¤Î¼Â¸½¨¡¤ò³ð¤¨¤ë¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¹â¤¤Æñ°×ÅÙ¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¸ÂÄê¿ô¤ÎÈ¾Ê¬¶¯¤¬¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾®¤µ¤ÊÀ½Â¤»ÜÀß¤æ¤¨¤ËÇ¯´Ö50Âæ¤Û¤É¤ÎÀ½Â¤¤¬¥Þ¥¥·¥Þ¥à¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¹¬¤¤¤Ë¤â¡¢¤Þ¤À¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¯¸ÄÀÅª¤Ê¥Þ¥·¥ó¤Ë¤Þ¤À¥ª¡¼¥À¡¼¤òÆþ¤ì¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¥À¥é¡¼¥é¡¦¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ì¡¦¥Ç¥£¤Ï»°±ºÈ¾ÅçÀèÃ¼¤Î»°ºê¸ý¤Ë¶á¤¯¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¹Âç¤ÊYasuda Shipyard Group¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¶áÆü¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥Û¥Æ¥ëÅï¤Î¥á¥¤¥ó¥ë¡¼¥à¤Ë¤Ï¥À¥é¡¼¥é¡¦¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ì¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥¦¥ë¤ä´ØÏ¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¾ú¤·½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥«¡¼¥¨¥ó¥¹¡¼¥¸¥¢¥¹¥È¤âÌ¥Î»¤¹¤ë¡£ÅöÆü¡¢¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹Á°¤Î¼Ö´ó¤»¤Ë¤Ï¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥À¥é¡¼¥é¡¦¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ì¡¢¤½¤·¤Æ¥È¥é¥Ã¥¯ÀìÍÑ¥â¥Ç¥ëEXP¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥«¡¼¥º¡¢¤½¤·¤ÆYasuda Shipyard Group¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ëÌîß·Î´Ç·»á¤Î°§»¢¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡¢ËÜ¹ñ¥À¥é¡¼¥é¼Ò¤«¤é»²²Ã¤·¤¿¥À¥é¡¼¥é¡¦¥ª¡¼¥È¥â¡¼¥Æ¥£¥Ö¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤¤ë¥Þ¥Ã¥·¥ß¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥¬¥Ã¥Æ¥£¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¤¤¤¿¡£¥À¥é¡¼¥é¡¦¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ì¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦Âè3°Ì¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼Ã£¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢Èà¤Ï¾¯¤·´Ö¤ò¤ª¤¤¤Æ¡¢Èù¾Ð¤ß¤Ê¤¬¤é¸ÀÍÕ¤òÂ³¤±¤¿¡£¡Ö¤½¤¦¡¢»ä¤ÏËÜÆüÆ±ÀÊÄº¤¤¤Æ¤¤¤ëT¤µ¤ó¤Ë¿¼¤¯¤ªÎé¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Èà¤Ï¥À¥é¡¼¥é¡¦¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ì¤ÎÈ¯É½¤òÁ°¤Ë¡¢¡É¥À¥é¡¼¥é¡¦¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ì¤òÇä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤È»ä¤ËÏ¢Íí¤ò¤¯¤ì¤¿µ®½Å¤ÊÍ§¿Í¤À¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¡£
¥¸¥ã¥ó¥Ñ¥ª¥í¸æÂç¤«¤é¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¥¬¥Ã¥Æ¥£¤Ï»²²Ã¼Ô¤ÎÌÌ¡¹¤Ë¡¢¸æÂç¤¬¡¢¤Ë¤³¤Ë¤³¤·¤Ê¤¬¤é¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤¿¤È¸À¤¦¥À¥é¡¼¥é¡¦¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ì¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤ò¼êÅÏ¤¹¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢²¿¤È¥í¥¹¥È¥Ð¥²¡¼¥¸¤ÎÍ«¤ÌÜ¤Ë¡£¤³¤ì¤Ï¸åÆü¡¢³Æ¡¹¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤Ï¤º¤À¡£
ËÜ³ÊÅª¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Î½¸ÂçÀ®
¤µ¤Æ¡¢Âè°ì²ó¥À¥é¡¼¥é¡¦¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ì¡¦¥Ç¥£¤Ë¤ª¤±¤ë¥á¥¤¥ó¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¥À¥é¡¼¥é¡¦¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ì¡¦¥ª¡¼¥Ê¡¼¥º¥¯¥é¥Ö¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó(DOCJ)ÀßÎ©Àë¸À¤À¡£²ñ°÷»ñ³Ê¤Ï¥À¥é¡¼¥é¡¦¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ì¡¢¥À¥é¡¼¥éEXP¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥À¥é¡¼¥é¡¦¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ì¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥¸¥ã¥ó¥Ñ¥ª¥í¤Î¿´°Õµ¤¤Ë»¿Æ±¤¹¤ë¤³¤È¡ª º£¸å¡¢³«ºÅÍ½Äê¤Î¥µ¡¼¥¥Ã¥È¥é¥ó¤ä¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡¢¥À¥é¡¼¥é¡¦¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ì¡¦¥Ç¥£¤Ê¤É¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ø¤Î¾·ÂÔ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÜ¹ñ¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤ä¥µ¡¼¥¥Ã¥È¥é¥ó¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ø¤Î»²²Ã¥µ¥Ý¡¼¥È¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Ì¾ÍÀ²ñ°÷¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó»²²Ã¤Î¥¬¥Ã¥Æ¥£Â¾¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ñ¥ª¥í¸æÂç¤ä¥Ý¥ó¥È¥ì¥â¥êCEO¤â»ØÌ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥À¥é¡¼¥é¤Î»ý¤Ä¾¯¿ôÀº±Ô¡¢¤«¤Ä²ÈÄíÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¶ñ¸½¤Ç¤¤ë½¸¤Þ¤ê¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ëÌîß·»á¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥À¥é¡¼¥é¡¦¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ì¡¦¥Ç¥£¤Ï²æ¤é¤¬¥¸¥í¡¼¥é¥â¤ÎÅÐ¾ì¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¥¸¥í¡¼¥é¥â¤È¥¬¥Ã¥Æ¥£¤¬ºÂ¤¹¥À¥é¡¼¥é¡¦¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ì¤òÀèÆ¬¤Ë¡¢»°ºê¸ý¶áÊÕ¤òÏ¢¤Ê¤Ã¤Æ¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¥é¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£¤½¤Î¹ÔÀè¤ÏÂç·¿¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¤ä¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤¬ÊÂ¤ÖMIURA RENDEZVOUS²ñ¾ì¤À¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏYasuda Shipyard Group¤Ë¤è¤ê¡¢ËèÇ¯°ì²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Á°½Ò¤Î¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¡¢¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤ÎÂ¾¤Ë¤â¤Á¤í¤ó¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ä¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¤¬ÊÂ¤Ö¡£¥Ç¥£¡¼¥Î246¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥êF40¤«¤é¥Õ¥§¥é¡¼¥ê12¥Á¥ê¥ó¥É¥ê¤ä¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¡¦¥ì¥ô¥¨¥ë¥È¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¥À¥é¡¼¥é¡¦¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ì¤ÎÏ¢Ââ¤¬¼¡¡¹¤È½ÄÎó¤¹¤ë»Ñ¤Ï¶½Ê³¥â¥Î¤À¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¥¢¥ó¥ô¥§¥¤¥ë¤È¶¦¤Ë¤¿¤áÂ©¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¿¤ë¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¡¦¥ß¥¦¥éSV¤À¤Ã¤¿¡£¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥ËËÜ¼Ò¤Ç¥Ý¥í¥¹¥È¥ê¥³Ç§¾Ú¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤Î°ìÂæ¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¢¼Â¤ÏÁ°½Ò¤ÎT»á¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¿ôÇ¯Á°¡¢É®¼Ô¤¬¥¸¥ã¥ó¥Ñ¥ª¥í¸æÂç¤Ë¡¢¤³¤ÎMIURA RENDEZVOUS¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¡¦¥ß¥¦¥é¤Î¤½¤ó¤ÊÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆüËÜ¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï´¶·ã¤À¡×¤È¡¢¤¿¤¤¤½¤¦´î¤Ð¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î»þ¤ÏÅö¤Î¥ß¥¦¥é¤Ï¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤µ¤ì¤º¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÃÏÌ¾¤Îü¥»°±ºü¥¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¸å¤í¤á¤¿¤¤µ¤¡Ê¾Ð¡Ë¤â¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤Î¥ß¥¦¥é¤ÎÅ¸¼¨¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥À¥é¡¼¥é¡¦¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ì¡¦¥Ç¥£¤âÆ±»þ³«ºÅ¤À¤«¤é¡¢¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¸æÂç¤Ë¤âÊó¹ð¤Ç¤¤ë¡£
MIURA RENDEZVOUS¤â¹¥Å·¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î»²²Ã¼Ô¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÖSHIMODA RENDEZVOUS¤È¡¢¤³¤ÎMIURA RENDEZVOUS¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡É³¤ÊÕ¤Î³Ú¤·¤ß¡É¤ò³§¤µ¤ó¤È¶¦Í¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦Í·¤Ó¤Î¾ì¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë³¤¡¢¶õ¡¢Î¦¤ò³Ú¤·¤à´á¶ñ¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤ÈÌîß·»á¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï»²²Ã¤Î¤¿¤á¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»²²ÃÈñ¤âÉÔÍ×¤À¡£»²²Ã¼Ô¤â¼«Í³¤ËÁ¥¤ä¼Ö¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤ëÎÁÍý¤ä°û¤ßÊª¤ò¼ê¤ËÃç´Ö¤È¸ì¤ê¹ç¤¦¡£²¿¤È¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê½¸¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤Ò¤È¤¤ïÄ¹¤¤Îó¤¬ÌÜÎ©¤Ä¥Õ¡¼¥É¥¹¥¿¥ó¥É¤òÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï¥¸¥í¡¼¥é¥â»á¼«¤é¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¤òÍÈ¤²¤Æ¡Ê¾Æ¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¡¼¥É¤Ç¸«¤«¤±¤ë¥ä¥Ä¤À¡Ë¤¤¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤Þ¤µ¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ó¡¼¥Á¤ß¤¿¤¤¤À¡£¤¢¤¿¤ê¤¬°Å¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤Ê²Ö²Ð¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£»ÄÇ°¤À¤¬¡¢¤½¤í¤½¤íº£Ç¯¤Î»°±º¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼¤â½ª¤ï¤ê¤Î¤è¤¦¤À¡£¼¡¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¤¤Ä³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤«¡¢Yasuda Shipyard Group¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ä¡¢LINE¤Ê¤É¤ÎSNS¡ÊYasuda Shipyard Group¡Ë¤ò¥Þ¥á¤ËÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Ê¸¡§±Û¸Ð¿®°ì¡¡¼Ì¿¿¡§¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥«¡¼¥º
Words¡§Shinichi EKKO¡¡Photography¡§Atlantic Cars
¥À¥é¡¼¥é»á¤¬¼ê³Ý¤±¤¿½é¤Î¥í¡¼¥É¥«¡¼
¥À¥é¡¼¥é¡¦¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ì¤Ï2018Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥À¥é¡¼¥éÁÏ»Ï¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ã¥ó¥Ñ¥ª¥í¡¦¥À¥é¡¼¥é¤ÎÍýÁÛ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¾¯ÎÌÀ¸»º¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤À¡£¤½¤â¤½¤â¥À¥é¡¼¥é¼Ò¤Ï¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¥«¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡¦¥â¥Ç¥ë¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¤ò¹Ô¤¦¥ì¡¼¥¹¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÈà¤é¤ÎÂ¸ºß¤Ê¤·¤ËÀ¤³¦¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÏÂ¸ºß¤·ÆÀ¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Èà¤é¤Ï¡ÉÎ¢Êý¡É¤È¤·¤Æ¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡¢¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¡¢¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥«¡¼³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥À¥é¡¼¥é¡¦¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ì¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ñ¥ª¥í¸æÂç¤¬ºÇ½é¤Ë¼ê³Ý¤±¤¿¥í¡¼¥É¥«¡¼¡¢¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¡¦¥ß¥¦¥é¤ÎÀº¿À¤òº£¤ËÉü¹ï¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£ºÎ»»¤òÅÙ³°»ë¤·¡¢¤³¤ÎÎáÏÂ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¥À¥é¡¼¥é¡¦¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ì¤òºî¤ë¤¿¤á¤À¤±¤Ë¼«Æ°¼Ö²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥ó¥Ñ¥ª¥í¤ÎÍýÁÛ¨¡°ÂÁ´¤Ç¤¢¤ê¡¢¥é¥¤¥È¥¦¥¨¥¤¥È¡¢Âî±Û¤·¤¿¶õÎÏÀß·×¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¹â¤Î¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥×¥ì¥¸¥ã¡¼¤Î¼Â¸½¨¡¤ò³ð¤¨¤ë¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¹â¤¤Æñ°×ÅÙ¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¸ÂÄê¿ô¤ÎÈ¾Ê¬¶¯¤¬¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾®¤µ¤ÊÀ½Â¤»ÜÀß¤æ¤¨¤ËÇ¯´Ö50Âæ¤Û¤É¤ÎÀ½Â¤¤¬¥Þ¥¥·¥Þ¥à¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¹¬¤¤¤Ë¤â¡¢¤Þ¤À¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¯¸ÄÀÅª¤Ê¥Þ¥·¥ó¤Ë¤Þ¤À¥ª¡¼¥À¡¼¤òÆþ¤ì¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¥À¥é¡¼¥é¡¦¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ì¡¦¥Ç¥£¤Ï»°±ºÈ¾ÅçÀèÃ¼¤Î»°ºê¸ý¤Ë¶á¤¯¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¹Âç¤ÊYasuda Shipyard Group¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¶áÆü¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥Û¥Æ¥ëÅï¤Î¥á¥¤¥ó¥ë¡¼¥à¤Ë¤Ï¥À¥é¡¼¥é¡¦¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ì¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥¦¥ë¤ä´ØÏ¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¾ú¤·½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥«¡¼¥¨¥ó¥¹¡¼¥¸¥¢¥¹¥È¤âÌ¥Î»¤¹¤ë¡£ÅöÆü¡¢¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹Á°¤Î¼Ö´ó¤»¤Ë¤Ï¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥À¥é¡¼¥é¡¦¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ì¡¢¤½¤·¤Æ¥È¥é¥Ã¥¯ÀìÍÑ¥â¥Ç¥ëEXP¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥«¡¼¥º¡¢¤½¤·¤ÆYasuda Shipyard Group¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ëÌîß·Î´Ç·»á¤Î°§»¢¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡¢ËÜ¹ñ¥À¥é¡¼¥é¼Ò¤«¤é»²²Ã¤·¤¿¥À¥é¡¼¥é¡¦¥ª¡¼¥È¥â¡¼¥Æ¥£¥Ö¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤¤ë¥Þ¥Ã¥·¥ß¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥¬¥Ã¥Æ¥£¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¤¤¤¿¡£¥À¥é¡¼¥é¡¦¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ì¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦Âè3°Ì¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼Ã£¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢Èà¤Ï¾¯¤·´Ö¤ò¤ª¤¤¤Æ¡¢Èù¾Ð¤ß¤Ê¤¬¤é¸ÀÍÕ¤òÂ³¤±¤¿¡£¡Ö¤½¤¦¡¢»ä¤ÏËÜÆüÆ±ÀÊÄº¤¤¤Æ¤¤¤ëT¤µ¤ó¤Ë¿¼¤¯¤ªÎé¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Èà¤Ï¥À¥é¡¼¥é¡¦¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ì¤ÎÈ¯É½¤òÁ°¤Ë¡¢¡É¥À¥é¡¼¥é¡¦¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ì¤òÇä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤È»ä¤ËÏ¢Íí¤ò¤¯¤ì¤¿µ®½Å¤ÊÍ§¿Í¤À¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¡£
¥¸¥ã¥ó¥Ñ¥ª¥í¸æÂç¤«¤é¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¥¬¥Ã¥Æ¥£¤Ï»²²Ã¼Ô¤ÎÌÌ¡¹¤Ë¡¢¸æÂç¤¬¡¢¤Ë¤³¤Ë¤³¤·¤Ê¤¬¤é¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤¿¤È¸À¤¦¥À¥é¡¼¥é¡¦¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ì¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤ò¼êÅÏ¤¹¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢²¿¤È¥í¥¹¥È¥Ð¥²¡¼¥¸¤ÎÍ«¤ÌÜ¤Ë¡£¤³¤ì¤Ï¸åÆü¡¢³Æ¡¹¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤Ï¤º¤À¡£
ËÜ³ÊÅª¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Î½¸ÂçÀ®
¤µ¤Æ¡¢Âè°ì²ó¥À¥é¡¼¥é¡¦¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ì¡¦¥Ç¥£¤Ë¤ª¤±¤ë¥á¥¤¥ó¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¥À¥é¡¼¥é¡¦¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ì¡¦¥ª¡¼¥Ê¡¼¥º¥¯¥é¥Ö¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó(DOCJ)ÀßÎ©Àë¸À¤À¡£²ñ°÷»ñ³Ê¤Ï¥À¥é¡¼¥é¡¦¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ì¡¢¥À¥é¡¼¥éEXP¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥À¥é¡¼¥é¡¦¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ì¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥¸¥ã¥ó¥Ñ¥ª¥í¤Î¿´°Õµ¤¤Ë»¿Æ±¤¹¤ë¤³¤È¡ª º£¸å¡¢³«ºÅÍ½Äê¤Î¥µ¡¼¥¥Ã¥È¥é¥ó¤ä¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡¢¥À¥é¡¼¥é¡¦¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ì¡¦¥Ç¥£¤Ê¤É¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ø¤Î¾·ÂÔ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÜ¹ñ¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤ä¥µ¡¼¥¥Ã¥È¥é¥ó¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ø¤Î»²²Ã¥µ¥Ý¡¼¥È¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Ì¾ÍÀ²ñ°÷¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó»²²Ã¤Î¥¬¥Ã¥Æ¥£Â¾¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ñ¥ª¥í¸æÂç¤ä¥Ý¥ó¥È¥ì¥â¥êCEO¤â»ØÌ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥À¥é¡¼¥é¤Î»ý¤Ä¾¯¿ôÀº±Ô¡¢¤«¤Ä²ÈÄíÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¶ñ¸½¤Ç¤¤ë½¸¤Þ¤ê¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ëÌîß·»á¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥À¥é¡¼¥é¡¦¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ì¡¦¥Ç¥£¤Ï²æ¤é¤¬¥¸¥í¡¼¥é¥â¤ÎÅÐ¾ì¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¥¸¥í¡¼¥é¥â¤È¥¬¥Ã¥Æ¥£¤¬ºÂ¤¹¥À¥é¡¼¥é¡¦¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ì¤òÀèÆ¬¤Ë¡¢»°ºê¸ý¶áÊÕ¤òÏ¢¤Ê¤Ã¤Æ¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¥é¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£¤½¤Î¹ÔÀè¤ÏÂç·¿¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¤ä¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤¬ÊÂ¤ÖMIURA RENDEZVOUS²ñ¾ì¤À¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏYasuda Shipyard Group¤Ë¤è¤ê¡¢ËèÇ¯°ì²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Á°½Ò¤Î¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¡¢¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤ÎÂ¾¤Ë¤â¤Á¤í¤ó¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ä¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¤¬ÊÂ¤Ö¡£¥Ç¥£¡¼¥Î246¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥êF40¤«¤é¥Õ¥§¥é¡¼¥ê12¥Á¥ê¥ó¥É¥ê¤ä¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¡¦¥ì¥ô¥¨¥ë¥È¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¥À¥é¡¼¥é¡¦¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ì¤ÎÏ¢Ââ¤¬¼¡¡¹¤È½ÄÎó¤¹¤ë»Ñ¤Ï¶½Ê³¥â¥Î¤À¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¥¢¥ó¥ô¥§¥¤¥ë¤È¶¦¤Ë¤¿¤áÂ©¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¿¤ë¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¡¦¥ß¥¦¥éSV¤À¤Ã¤¿¡£¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥ËËÜ¼Ò¤Ç¥Ý¥í¥¹¥È¥ê¥³Ç§¾Ú¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤Î°ìÂæ¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¢¼Â¤ÏÁ°½Ò¤ÎT»á¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¿ôÇ¯Á°¡¢É®¼Ô¤¬¥¸¥ã¥ó¥Ñ¥ª¥í¸æÂç¤Ë¡¢¤³¤ÎMIURA RENDEZVOUS¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¡¦¥ß¥¦¥é¤Î¤½¤ó¤ÊÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆüËÜ¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï´¶·ã¤À¡×¤È¡¢¤¿¤¤¤½¤¦´î¤Ð¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î»þ¤ÏÅö¤Î¥ß¥¦¥é¤Ï¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤µ¤ì¤º¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÃÏÌ¾¤Îü¥»°±ºü¥¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¸å¤í¤á¤¿¤¤µ¤¡Ê¾Ð¡Ë¤â¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤Î¥ß¥¦¥é¤ÎÅ¸¼¨¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥À¥é¡¼¥é¡¦¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ì¡¦¥Ç¥£¤âÆ±»þ³«ºÅ¤À¤«¤é¡¢¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¸æÂç¤Ë¤âÊó¹ð¤Ç¤¤ë¡£
MIURA RENDEZVOUS¤â¹¥Å·¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î»²²Ã¼Ô¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÖSHIMODA RENDEZVOUS¤È¡¢¤³¤ÎMIURA RENDEZVOUS¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡É³¤ÊÕ¤Î³Ú¤·¤ß¡É¤ò³§¤µ¤ó¤È¶¦Í¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦Í·¤Ó¤Î¾ì¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë³¤¡¢¶õ¡¢Î¦¤ò³Ú¤·¤à´á¶ñ¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤ÈÌîß·»á¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï»²²Ã¤Î¤¿¤á¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»²²ÃÈñ¤âÉÔÍ×¤À¡£»²²Ã¼Ô¤â¼«Í³¤ËÁ¥¤ä¼Ö¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤ëÎÁÍý¤ä°û¤ßÊª¤ò¼ê¤ËÃç´Ö¤È¸ì¤ê¹ç¤¦¡£²¿¤È¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê½¸¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤Ò¤È¤¤ïÄ¹¤¤Îó¤¬ÌÜÎ©¤Ä¥Õ¡¼¥É¥¹¥¿¥ó¥É¤òÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï¥¸¥í¡¼¥é¥â»á¼«¤é¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¤òÍÈ¤²¤Æ¡Ê¾Æ¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¡¼¥É¤Ç¸«¤«¤±¤ë¥ä¥Ä¤À¡Ë¤¤¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤Þ¤µ¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ó¡¼¥Á¤ß¤¿¤¤¤À¡£¤¢¤¿¤ê¤¬°Å¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤Ê²Ö²Ð¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£»ÄÇ°¤À¤¬¡¢¤½¤í¤½¤íº£Ç¯¤Î»°±º¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼¤â½ª¤ï¤ê¤Î¤è¤¦¤À¡£¼¡¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¤¤Ä³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤«¡¢Yasuda Shipyard Group¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ä¡¢LINE¤Ê¤É¤ÎSNS¡ÊYasuda Shipyard Group¡Ë¤ò¥Þ¥á¤ËÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Ê¸¡§±Û¸Ð¿®°ì¡¡¼Ì¿¿¡§¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥«¡¼¥º
Words¡§Shinichi EKKO¡¡Photography¡§Atlantic Cars