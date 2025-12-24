Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼£Ó£Ð¡×¤ÇÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤¿ÂçÊª½÷Í¥¤Ë°ì³å¤µ¤ì¤ë¡Ö¤ä¤á¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ¹Åè°ìÌÐ¤¬£²£´ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÆÃÈÖ¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡¡£²£°£²£µÇ¯¤ò¥¶¥ï¤Ä¤«¤»¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹£±£°£°Ï¢È¯¡ª¡ª¡×¡Ê¸á¸å£·»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥²¥¹¥È¤ÎÂçÊª½÷Í¥¤Ë°ì³å¤µ¤ì¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¡¢¸µÆ±¶É¤Î¶ÌÀîÅ°»á¤é¤È¤Ò¤ÊÃÅ¤ËÊÂ¤ó¤À°ìÌÐ¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½÷Í¥¤ÎÅ·³¤Í´´õ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡Ö¡ÊÎÙ¤ÎÀÊ¤Ç¤Ê¤¯¡Ë»ä¤Î¤Ò¤¶¤Î¾å¤È¤«¤Ã¤Æ¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¡È¥ª¥ä¥¸È¯¸À¡É¡£¤¹¤«¤µ¤ºÅ·³¤¤Ë¡Ö¤ä¤á¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª¡×¤È¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ÇµñÈÝ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç»Ê²ñ¤Î±©Ä»¿µ°ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡ÖÅ·³¤¤µ¤ó¡¢µ¢¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤È¸À¤¦¤È¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£ÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅ·³¤¡£Ä¨¤ê¤Ê¤¤°ìÌÐ¤Ï¡ÖÆ±¤¸°ìÎ®¤ÎÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Í¡×¤È¸ý¤Ë¤·¡¢Å·³¤¤Ë¡Ö²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È»×¤¤ÀÚ¤ê¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£