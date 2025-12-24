【SASUKE】1stステージ超難関で軒並み脱落！47人目でやっと初クリア
TBS系大型特番『SASUKE2025〜第43回大会〜』第1夜が、24日に放送された（後6：00）。1stステージのリニューアルで“超難関”となったため、出場者たちが相次いで脱落する中、ついに初のクリアが出た。
【写真】やっと…超難関1stステージ初のクリア者
初のクリアとなったのは、2大会連続でクリアしている長野誠の息子・塊王くん（16）。母も見守る中での挑戦となったが、父からは「安心しろよ！安心していけ」と力強いエールが送られる中、47人目で初の成功者となった。
昨年に引き続きクリスマスの放送となった『SASUKE』。28年にわたる『SASUKE』の歴史上はじめての2夜連続放送を彩る精鋭が緑山に大集結し、完全制覇に挑む。1stステージのエリアが続々とリニューアル。『KUNOICHI』にも導入されている新プリズムシーソーが『SASUKE』第1エリアにも登場。さらにフィッシュボーンや、ツインダイヤもリニューアルされた。
