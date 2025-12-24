ME:I¡¢Ç¯Æâ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°½ªÎ»¤ÎRAN¡¢SHIZUKU¡¢KOKONA¤¬À¼ÌÀ¡ÚÁ´Ê¸¡Û
¡¡LAPONE GIRLS¤Ï24Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£Æ±¼Ò¤Ë½êÂ°¤¹¤ëME:I¤ÎCOCORO¡¢RAN¡¢SHIZUKU¡¢KOKONA¤¬2025Ç¯12·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤È¤ÎÀìÂ°¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤òËþÎ»¤·¡¢ME:I¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢RAN¡¢SHIZUKU¡¢KOKONA¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºòÇ¯12·î⋯¹õÈ±¤¬½é¡¹¤·¤¤¡ª¥Ö¥é¥ó¥ÉÈ¯É½²ñ¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿SHIZUKU
¡¡ME:I¤Ï¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈÈ¯¤Î¥¬¡¼¥ë¥ºÈÇ¡ØPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡Ù¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿11¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£2024Ç¯3·î¤Ë¡ÖClick¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¡¡RAN¤Ï¡¢2004Ç¯8·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ME:I¤Î¥µ¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¡£25Ç¯7·î¡¢¡ÖME:I¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦RAN¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤ÆÀº¿ÀÅªÈèÊÀ¤Î¤¿¤á¡¢ËÜ¿Í¤È¤Î¶¨µÄ¤Ë¤è¤ê°ìÄê´ü´Ö¤ÎµÙÍÜ¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡SHIZUKU¤Ï2004Ç¯12·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£25Ç¯10·î15Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¡ÖÆ±¼Ò¤Îµ¬Äê¤ËÈ¿¤¹¤ë»ö°Æ¤¬È¯³Ð¡×¤·¤¿¤È¤·¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡KOKONA¤Ï¡¢2006Ç¯1·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£12·î14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR ¡ÈTHIS IS ME:I¡É ENCORE IN TOKYO¡ÙºÇ½ª¸ø±é¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£RAN
YOU:ME¤Î³§¤µ¤ó¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£RAN¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏµÞ¤Ê¤´Êó¹ð¤Ë¤è¤ê¶Ã¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£³èÆ°µÙ»ßÃæ¡¢¼«¤é¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢³ëÆ£¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¤³¤Î·èÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊÖ¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²¸¤ò¤³¤³¤«¤éÁ´ÎÏ¤ÇÊÖ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ò¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë³§¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤è¤êÀ®Ä¹¤·Àº¿Ê¤¹¤ëÀÐ°æÍö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤óÂÔ¤¿¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£YOU:ME°¦¤·¤Æ¤ë¤è¡£º£¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£SHIZUKU
¤´Ìµº»ÂÁ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£SHIZUKU¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢·ÀÌóËþÎ»¤ËÈ¼¤¤¡¢ME:I¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿YOU:ME¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â¤Þ¤º¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëYOU:ME¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«¿È¤Î»ê¤é¤Ì¹ÔÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤Ë·ç¤±¤¿Ì¤½Ï¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤ò½ý¤Ä¤±¡¢¸ÍÏÇ¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³èÆ°µÙ»ß´ü´ÖÃæ¡¢ÌÂ¤¤¤ä³ëÆ£¤Î¤¢¤ë»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢»×¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿YOU:ME¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤äÊÑ¤ï¤é¤Ì±þ±ç¤Ë¤Ï¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Îºß¤êÊý¤ä¤³¤ì¤«¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î·èÃÇ¤Ï¡¢¤½¤Î½Ï¹Í¤ò½Å¤Í¤¿Ëö¤Ë»ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ¶¦¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÀè¤â¡¢ME:I¤¬Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢µ±¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇME:I¤ÎSHIZUKU¤ò±þ±ç¤·¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£KOKONA
³§¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£KOKONA¤Ç¤¹¡£»ä¤Ïº£Ç¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇME:I¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÍÁ³¤ÎÈ¯É½¤Ç¶Ã¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤È²¿ÅÙ¤â¸þ¤¹ç¤¤¡¢¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡£YOU:ME¤Î³§¤µ¤Þ¡¢Ìó2Ç¯´Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¤ò¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·Ê¿§¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤êËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã»¤¤´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÁö¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏYOU:ME¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ïº´¡¹ÌÚ¿´ºÚ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÅØÎÏ¤·Â³¤±¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤ÆÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤âYOU:ME¤Î³§¤µ¤ó¤Î¹¬¤»¤ò°ìÈÖ¤Ëµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤º¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£
