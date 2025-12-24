マリメッコのプレスプリング2026を先取り♪Kioskiの軽やかベーシック

北欧デザインの象徴、マリメッコから、感度の高い大人に向けたカジュアルライン「マリメッコ キオスキ」のプレスプリング2026コレクションが登場します。明るさと落ち着きを絶妙に織り交ぜたカラーリングに、ブランドの歴史を感じさせるプリントが融合。日常にすっと溶け込みながらも、着る人の気分を軽やかに高めてくれるラインナップです♡新しい季節を迎える前に、ワードローブに取り入れたい注目アイテムをチェック！

明るさと落ち着きを併せ持つ配色

Unikko フーディー/パンツ

今季のマリメッコ キオスキは、ライトグリーンやライトブルー、ライトピンク、レッドといった鮮やかな色彩と、ネイビー、ダークグレー、ブラックのシックなカラーを組み合わせたのが特徴。

楽しげでありながらリラックス感のあるムードが漂い、デイリーコーデに取り入れやすいのも魅力です。

Unikkoフーディー\59,400やUnikkoパンツ\48,400など、セットアップで着ても映えるアイテムが揃います。

リサマリ春夏コレクションカタログ配布開始！新作ランジェリーが登場

名作プリントが今季らしく進化

Keidas Tシャツ

Unikko カットソー

Tasaraita Tシャツ

プリントには、マリメッコを代表するUnikkoやTasaraitaに加え、1960年代にアンニカ・リマラが手がけた装飾的なKeidasが大胆に登場。

KeidasTシャツ\26,400や\23,100は、コーディネートの主役になる存在感です。さらに、Unikkoカットソー\31,900や\26,400、Tシャツ\23,100など、選ぶ楽しさも広がります。

アジア限定のUnikkoカットソー\26,400、Tシャツ\23,100も見逃せません♪

小物で楽しむマリメッコらしさ

Unikko スカーフ

スタイリングにさりげなく取り入れたい小物も充実。Unikkoスカーフ\8,360は、首元やバッグに添えるだけで装いが一気に華やぎます。

Tasaraitaカットソー\25,300やTシャツ\19,800と合わせれば、肩の力を抜いた大人カジュアルが完成。

シーズンレスに使えるアイテムが多く、長く愛用できる点も嬉しいポイントです。

春を迎える前に手に入れたい理由

マリメッコ キオスキのプレスプリング2026コレクションは、色とプリントの力で日常に前向きな変化をもたらしてくれる存在です。

全国のマリメッコストア、各オンラインストアにて2026年1月16日(金)より順次販売開始。

＊インポート商品のため入荷が遅れる場合がございます。季節の変わり目に、自分らしい一着を迎えて、新しい毎日を軽やかに楽しんでみてはいかがでしょうか♡