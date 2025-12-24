SKE48の青海ひな乃さんがFLASH（光文社）最新号に登場。グループ初のグローバルユニット「Quadlips」での活動を9月末まで行っていた青海さんが6ページにわたるグラビアを披露しています。



誌面カットでは、レースがあしらわれた白のランジェリー姿を披露。チェックシャツを脱ぎ捨てながらカメラを真っ直ぐに見つめる表情、鍛え上げられたウエストラインなど、ヘルシーかつ大人の美ボディが際立っています。



インタビューでは「Quadlips」の活動拠点であるタイでの生活について、苦労や悩みについて語っており、これからのSKE48での活動における意気込みも話しています。



【青海ひな乃さんプロフィール】

あおうみひなの 25歳 2000年11月2日生まれ 愛知県出身 T163 2018年12月にSKE48第9期生オーディションに合格。30thシングル『絶対インスピレーション』でシングル表題曲のセンターに選ばれるなど、SKE48の中心として活躍。2023年10月には48グループ初のグローバルユニット『Quadlips』に日本からのメンバーとして加入。2025年9月30日をもって同グループの活動を終了。10月1日よりSKE48としての活動を再開。そのほか最新情報は、公式X(@a_hinano_48)、インスタグラム（@aoumi_00）