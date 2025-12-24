¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×¤ÏÂç²ñ2ÆüÌÜ¡¡½÷»Ò¤ÎÅòÂôæÆËÌ¤Ï¶¯¹ë¡¦Âçºå·°±Ñ½÷³Ø±¡¤È¤Î2²óÀï¤ËÎ×¤à¡¡ÃË»Ò¤Î½©ÅÄ¹©¶È¤ÏÄ¹ºêÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡¡
¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×¤Ï¡¢24Æü¤¬Âç²ñ2ÆüÌÜ¤Ç¤¹¡£
½÷»Ò¤Î½©ÅÄÂåÉ½¡¦ÅòÂôæÆËÌ¤Ï¡¢µîÇ¯¥Ù¥¹¥È4¤Î¶¯¹ë¡¢Âçºå·°±Ñ½÷³Ø±¡¤È¤Î2²óÀï¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË»Ò¤Î½©ÅÄ¹©¶È¤Ï1²óÀï¤ÇÄ¹ºêÂåÉ½¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¤¹¡£
23Æü¤Ï50ÅÀº¹¤Ç²÷¾¡¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç2²óÀï¤Ë¿Ê¤ó¤À¹õ¤ÎÅòÂôæÆËÌ¡£
½øÈ×¡¢¥¹¥êー¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤Ê¤É¤ÇµîÇ¯¥Ù¥¹¥È4¤Î¶¯¹ë¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
27ÅÀº¹¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëºÇ½ª¥¯¥©ー¥¿ー¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤«¤é¤ÎÂ®¹¶¤ä¡£
¥¹¥êー¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤Ê¤É¤ÇÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡£
°ì½Ö¤Î·ä¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¡¢¥Üー¥ë¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£
À¼¤ò¤«¤±¤¢¤¤¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¾Ð´é¤ÇÀï¤¤Â³¤±¤¿ÅòÂôæÆËÌ¡£ÌÜÉ¸¤Î¥Ù¥¹¥È8¤Ë¤ÏÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬ÎÏ¤ò½Ð¤·¿Ô¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½©ÅÄÂåÉ½¤Î½©ÅÄ¹©¶È¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥¹¥êー¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤Ê¤É¤Ç2¿Í¤ÎÎ±³ØÀ¸Áª¼ê¤òÍÊ¤¹¤ëÁê¼ê¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤ò4ÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢¸åÈ¾ÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½éÀïÆÍÇË¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£