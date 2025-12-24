¸©Æâ¤ÎºÇ¿·¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤Ï158±ß20Á¬¡¡Ìó4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë150±ßÂæ¤Ë¡¡Ç¯»Ï¤Ë¤«¤±¤Æ¤µ¤é¤ËÃÍ²¼¤¬¤êÍ½ÁÛ¡¡½©ÅÄ
¸©Æâ¤ÎºÇ¿·¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥¬¥½¥ê¥ó¤ÎÊ¿¶Ñ¾®Çä²Á³Ê¤Ï¡¢1¥ê¥Ã¥È¥ë158±ß20Á¬¤Ç¤·¤¿¡£
7½µÏ¢Â³¤ÎÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ç¡¢Ìó4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë150±ßÂæ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
22Æü»þÅÀ¤Î¸©Æâ¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥¬¥½¥ê¥ó¤ÎÊ¿¶Ñ¾®Çä²Á³Ê¤Ï¡¢1¥ê¥Ã¥È¥ë158±ß20Á¬¤Ç¡¢Àè½µ¤ËÈæ¤Ù3±ß20Á¬ÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï7½µÏ¢Â³¤Ç¡¢2022Ç¯1·î°ÊÍèÌó4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë150±ßÂæ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤Ë¸þ¤±¤Æ°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¡¢À¯ÉÜ¤ÎÊä½õ¶â¤¬Å¹Æ¬²Á³Ê¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¼ç¤ÊÍ×°ø¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤ëÀÐÌý¾ðÊó¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡ÖÇ¯»Ï¤Ë¤«¤±¤Æ¸¶Ìý²Á³Ê¤¬²¼Íî¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤Ï¤µ¤é¤Ë¿ô±ß²¼¤¬¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ÅôÌý¤ÎÂðÇÛ²Á³Ê¤Ï18¥ê¥Ã¥È¥ë2,224±ß¤Ç¡¢Á°¤Î½µ¤«¤é2±ßÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£