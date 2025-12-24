¾¡ÃË¤¬ÎÁÍý¤ËÄ©Àï¡ªÆÃÊÌÊÔ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¾¡ÃË¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¤¬12·î25ÆüÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡ã¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡ä
TBS¤Ï24Æü¡¢¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¤ÎÆÃÊÌÊÔ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¾¡ÃË¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¤ÎÀ©ºî¡¢ÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½ñ±Æ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù
ÆÃÊÌÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¾¡ÃË¡ÊÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ë¤¬¡¢·àÃæ¤Ç¸«¤»¤¿ÎÁÍý¤ÎÏÓÁ°¤òÂ¸Ê¬¤ËÈäÏª¡£ÎÁÍý¤Î¥ì¥·¥Ô¤â¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¼«Âð¤Ç¤â¥É¥é¥Þ¤ÎÌ£¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ì¤¸ø³«¥«¥Ã¥È¤ä¥á¥¤¥¥ó¥°¤âÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÆâÍÆ¤Ç¡¢TBS¤Ï¡Ö¤³¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤Æ³¤Ï·¸¶²È¤ÎÌ£¤ò¤´¼«Âð¤Ç´®Ç½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÊÌÊÔ¤Ï¡¢12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¸á¸å5»þ¤«¤é¡¢TVer¡¢TBS FREE¡¢U-NEXT¤ÇÇÛ¿®Í½Äê¡£
È©Ãå¤Ë¥¨¥×¥í¥ó¤âÏÃÂê¤Ë
¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¤Ï¡¢Âè26²ó¼êÄÍ¼£ÃîÊ¸²½¾Þ¡¦¿·À¸¾Þ¤Î¼õ¾ÞÎò¤ò»ý¤ÄÃ«¸ýºÚÄÅ»Ò¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¡Ê¤Ö¤ó¤«¼Ò¡Ë¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡£
¼ê¤Î¹þ¤ó¤ÀÎÁÍý¤òºî¤ê¡¢¡ÈÎø¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡É¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¤æ¤¨¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤Ã¤¿»³´ß°¾Èþ¡Ê²ÆÈÁ¡Ë¤È¡¢°¾Èþ¤Î¸µ¥«¥ì¤Ç¡ÖÎÁÍý¤Ï½÷¤¬ºî¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡×¤ÊÄâ¼ç´ØÇò»×¹Í¤Î³¤Ï·¸¶¾¡ÃË¤¬¡¢¡ÖÎÁÍý¤òºî¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤¤Ã¤«¤±¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë¥í¥Þ¥ó¥¹¥³¥á¥Ç¥£¤Ç¤¹¡£
¥É¥é¥Þ¤Ï12·î9Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¡¢TBS¥É¥é¥Þ¤ÎÌµÎÁÇÛ¿®ºÆÀ¸¿ô¤ÎµÏ¿¤ò¼¡¡¹¤È¹¹¿·¡£
¾¡ÃË¤¬È©Ãå¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¨¥×¥í¥ó¤ò¤Ä¤±¤ÆÎÁÍý¤¹¤ë»Ñ¤âSNS¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤ÓÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£