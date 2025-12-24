「松屋」「松のや」とナガノ『ちいかわ』（講談社）のコラボキャンペーンが12月24日に発表された。今回のキャンペーンでは対象メニューを注文すると「松屋」「松のや」とコラボした『ちいかわ』のオリジナルキーホルダー・フィギュアなどがプレゼントされる。

【画像】ちいかわ、「鬼辛」に挑戦

キャンペーン期間中はプレゼント対象メニューとして原作に沿った2つの限定料理が用意される。本稿では料理とともに原作のエピソードを振り返りたい。

限定料理の1つが「松屋 ちいかわのすき焼き鍋膳」。モチーフとなっている原作のエピソードはちいかわたちが懸賞で当てたすき焼きセットを食べる話であろう。実際の料理にもちいかわたちがすき焼きを食べるワンシーンを切り取ったポップが添えられている。

すき焼きセットのプレゼントキャンペーンに当選するため、応募券が付いた「むちゃうまプリン」を大量に食べるちいかわ・ハチワレ・うさぎ。応募券を張ったはがきが束になる程にプリンを食べ、祈りながらポストへ投函するちいかわ。ちいかわの祈りが届いたおかげか、幸運にもちいかわはすき焼きセットに当選した。

その後すき焼きの作り方を教えてもらうため、鎧さんとともに食卓を囲んだちいかわたち。目に涙を浮かべながら、卵につけたお肉を口に運ぶちいかわ。「す・き・やーき」とうたいながら笑顔を浮かべるハチワレが描かれた。

もう一方の限定料理は「松屋 ちいかわの鬼辛カレー」。モチーフとなったお話はちいかわたちが「鬼」のマークが描かれたカレーを食べるエピソードで間違いないだろう。

ちいかわ・ハチワレ・うさぎがとあるカレー屋さんで頼んだのは、一口食べると全身が真っ赤に変貌するほどにからいカレーライス。汗や涙を浮かべながら、激辛もとい鬼辛カレーの完食にいそしむ3人。

うさぎ、ハチワレは無事にカレーライスを完食したなか、スプーンを手に持ちながらも意識が朦朧とするちいかわ。ちいかわのピンチを察してか、ハチワレとうさぎはアイコンタクトを交わし、ちいかわのカレーライスを協力して食べることにーー。

ちいかわの分も完食し「ごちそうさまでしたッ」と声を上げたハチワレ。3人の友情が垣間見えるエピソードであろう。「松屋 ちいかわの鬼辛カレー」では「ハー…／フー…」と意識が遠のいていくちいかわのワンシーンがポップとして添えられている。

「松屋 ちいかわのすき焼き鍋膳」は1月6日午前10時から2月17日午前9時59分まで、「松屋 ちいかわの鬼辛カレー」は2月17日午前10時から3月31日午前9時59分までの期間限定で提供予定。

「松屋 ちいかわのすき焼き鍋膳」ではちいかわたちが「松屋」の制服を着たオリジナル食券キーホルダー、「松屋 ちいかわの鬼辛カレー」では牛丼を手にするちいかわたちのオリジナルフィギュアが1つプレゼントされる（※どちらも全6種、ランダムで配布）。すき焼きを頬張るちいかわたちのように、はたまた汗や涙を浮かべながら鬼辛カレーに挑戦したちいかわたちのように、限定料理を楽しみたい。

（文＝加藤かづき）