小沢健二が、ホールツアー『月と街のAidade』を2026年4月より開催。また、ツアーの開催に先がけてEP『ツアーのご挨拶ep』が12月25日に配信リリースされる。

（関連：【画像あり】小沢健二、ホールツアー『月と街のAidade』メインビジュアル＆EP『ツアーのご挨拶ep』ジャケット）

小沢の単独ライブは、2024年8月の日本武道館での『LIFE再現ライブ』以来であり、広島公演は10年ぶり、福岡公演は4年ぶり、京都公演は16年ぶりの開催に。東京公演は、2026年春に開館するSGCホール有明で行われる。

また、前ツアー『モノクロマティック』と同じく、今回のツアーでも23歳以下向けの減額チケットを含め、全席に新たな“ひみつ小道具”が付属する。

本EPは、ナレーション2トラックに加え、ツアーの“ご挨拶曲”として新曲「超能力と無限の藍色」、そして中島みゆきの「悪女」のカバーを収録。小沢が自身の名義で、スタジオ録音されたカバー曲を発表するのは初となる。

さらに、本日12月24日の22時からはYouTubeにて生配信も行われる。小沢がいるニューヨークから、未発表曲を含む“見たことない感じの”生配信となるとのことだ。

・小沢健二 コメント

月の表面の温度は、太陽が当たっている時は灼熱の120度、太陽が当たらなくなると極寒のマイナス130度とかになる。いわば昼と夜の温度差、250度。これは月には空気がほぼ無く、地球のように大気が守ってくれないからだそう。

つまり三日月の明るい部分は超高温で、暗い部分は超低温。満月は灼熱。月はぼくらの目の前で、激しいアップダウンの波をくり返す、いわば「とても躁鬱な石」。死の冷たさを持つ宇宙に、ヒリヒリするほど直接にむき出しの月は、外部の影響をもろに受けてしまう。

月はルナとも言うが、英語で「ルナティック（月的）」と言えば、「精神的におかしい」「狂っている」という意味（普通によく使います）。その月という石で、地球の住人は一年を12とかに割る。その石の動きは、地球人のメスの体に影響するとか言う。

心のアップダウンの波は、大きさや頻度や周期はちがいつつ、誰にもあるけれど、今年は特にアップダウンの大きい若い人たちと話すことが多く、自分も若い頃に波が大きかった感覚を、よく思い出しました。月は狂気っぽいけど、同時に自由奔放とも言え、街は正気っぽいけど、人にアップダウンの波を抑えて、周りに合わせることを求める、もどかしい場所でもある。

月と街のあいだで。アップダウンの激しさと、それを抑え、安定（したふりを？）することの、どちらかの極に行き切ることはできなくて、それらのあいだで、Aidade？

ライブは自伝的なものだけど、そろそろ引退も見えてきた年齢ですし笑、若い頃にきつかった、あるいは恵まれた、あのルナティック感？笑と、向き合うツアーをしたいです。

そしてルナティックと言えば、「悪女」。月夜に（自分の解釈です）ルナりまくり、ホテルのロビーに居座り、裸足で夜明けの電車で泣く、ぜんぜん悪女じゃない、あのひと。そして友人、マリコ！ ぼくはカバーされることが多いのですが、いつかカバーする側に回ろうと思っていたのを、名曲「悪女」で遂げました。アレンジとギターでのカバーでもあります。

10年ぶりの広島公演は満月「フラワームーン」の夜で、福岡もほぼ満月。16年ぶりの京都、おなじみの大阪、名古屋、東京。公演日の月の見え方（見えれば）を並べたデザインと、EPのジャケットを添えました。ジャケットは月の温度差を色のイメージにして、三日月を描いたものです。

本日クリスマスイブの日本時間24日22時、朝のニューヨークからYouTube生配信をします。見たことのない感じのものになります！ そして24日の24時、「ツアーのご挨拶ep」が配信になります。4曲目「悪女」をリピートするのは、1曲目から聴いた後に笑お願いします。

ライブ、ぜひいらしてください！

では、後ほど生配信で。できれば最初からご覧ください・・・

小沢健二

（文＝リアルサウンド編集部）