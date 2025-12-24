¡Ö¤½¤ó¤Ê»ö¤â¤Ç¤¤ó¤Î¤«¡×·Ù»¡½ðÄ¹¤Î»þ¤ËÉô²¼¤ò¼¸ÀÕ ¡È¥Ñ¥ï¥Ï¥é¹Ô°Ù¡É¤È¤·¤Æ59ºÐ·Ù»ë¤ò·±²ü½èÊ¬ Âà¿¦¤Î°Õ¸þ¼¨¤¹
¡¡·Ù»¡½ðÄ¹¤¬¡Ö¤½¤ó¤Ê»ö¤â¤Ç¤¤ó¤Î¤«¡×¤ÈÉô²¼¤ò¼¸ÀÕ¡£¥Ñ¥ï¥Ï¥é¹Ô°Ù¤È¤·¤Æ·±²ü½èÊ¬¤Ç¤¹¡£
¡¡´ôÉì¸©·ÙËÜÉô¤ÎÃËÀ·Ù»ë(59)¤Ï¡¢Â¿¼£¸«½ðÄ¹¤À¤Ã¤¿º£Ç¯8·î¤«¤é10·î¤Ë¤«¤±¡¢Åö»þ¤ÎÉô²¼4¿Í¤Ë¡¢¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¡¢¤Æ¤á¤¨¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê»ö¤â»Ø´ø¤Ç¤¤ó¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤È°Ò°µÅª¤Ê¼¸ÀÕ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢11·î14ÆüÉÕ¤ÇÂ¿¼£¸«½ðÄ¹¤«¤éËÜÉô·ÙÌ³ÉôÉÕ¤±¤Ë°ÛÆ°¤È¤Ê¤ê¡¢»ö¼Â³ÎÇ§¤ÎÄ´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢12·î24ÆüÉÕ¤Ç·±²ü½èÊ¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¹¤¼è¤ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÉô²¼¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤»ØÆ³¤·¤¿¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢12·î31ÆüÉÕ¤ÇÂà¿¦¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
