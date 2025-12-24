¡Ö¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡×¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤À¤Ã¤¿Èøºê¾»Ê¤µ¤ó¤¬ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿Æü¡¡´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ëÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶
¡¡23Æü¤Ë78ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Èøºê¾»Ê¤µ¤ó¤Ï¥×¥íÌîµåÀ¾Å´¡Ê¸½À¾Éð¡Ë¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤ÆÊ¡²¬¤Ç²á¤´¤·¤¿¡£
¡¡À¾Å´²«¶â´ü¤Î³°Ìî¼ê¤À¤Ã¤¿¶ÌÂ¤ÍÛÆó¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤¿¡£Åê¼ê¤«¤éÌî¼ê¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿¤³¤í¤Ç¡¢¡ÖÂÇ·â¤Ë¤Ï¸«¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¶ÌÂ¤¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ä¤ì¤ë¤À¤±¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÀâÆÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö·ë²ÌÅª¤ËÂàÃÄ¤·¡¢¥´¥ë¥Õ³¦¤ÇÂçÀ®¤·¤¿¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ²Ö³«¤¯²ÄÇ½À¤ÏÈë¤á¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥´¥ë¥Õ¤Ø¤ÎÆ»¤ò³«¤¤¤¿Ê¡²¬¤ÎÃÏ¤Ç¡¢Èøºê¤µ¤ó¤ÏÌµÎà¤Î¶¯¤µ¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£»åÅç»Ô¤Î³©²°¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¤¬ÉñÂæ¤ÎÃË»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡ÖKBC¥ª¡¼¥¬¥¹¥¿¡×¤Ç1996Ç¯¤«¤é3Ï¢ÇÆ¡£¸½ºß¡¢Æ±¥´¥ë¥Õ¾ì¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÊ¡²¬»Ô¤ÎÊ¡¹â´Ñ¸÷³«È¯¤ÎÉû¼ÒÄ¹¡¢¹âÁÒ»°ÀéÌð¤µ¤ó¡Ê56¡Ë¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«ÆÏ¤±¤¿¡£¡Ö¿Í¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¡¢Â¾¤Î¥×¥í¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤Ã¤¿¡£¥¸¥ã¥ó¥Ü¤µ¤ó¤¬Êâ¤¯¤È¡¢¼è¤ê°Ï¤ó¤Ç¤¤¤¿ÂçÀª¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤¬Æ»¤ò¶õ¤±¤ë¡£¤¢¤ó¤Ê¸÷·Ê¤Ï¤¢¤ì¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£Åö»þ¡¢Æ±¥´¥ë¥Õ¾ì¤Î¸¦½¤À¸¤À¤Ã¤¿¹âÁÒ¤µ¤ó¤Îµ²±¤Ë¤â¶¯Îõ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Åö»þ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¼Â¶·¤·¤¿KBC¶å½£Ä«ÆüÊüÁ÷¤ÎÏÂÅÄ°ÂÀ¸¤µ¤ó¡Ê68¡Ë¤Ï¡Ö¼Â¶·¤·¤Ê¤¬¤é¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¤µ¤ó¤Û¤É²Ú¤ä¤«¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿Áª¼ê¤Ï¤â¤¦¸½¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÉÔÀ¤½Ð¤Î¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤òÀË¤·¤ó¤À¡£¡Ê±öÅÄË§µ×¡¢µ×ÊÝ°Â½¨¡Ë