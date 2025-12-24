Éã¤ÏCM40ËÜ°Ê¾å½Ð±é¡ÄµÆÃÏ°¡Èþ¡¢ÅÔÆâ¤Ë·ú¤Æ¤¿£´LDK¤Î¼«ÂðàTV½é¸ø³«á¡ÖÎ®¹Ô¤ê¤òÁ´ÉôÆþ¤ì¤¿²È¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¤¹¤´¤¤¡×È¿¶ÁÂ³¡¹
´°À®¤Þ¤Ç¤Ë2Ç¯°Ê¾å¤«¤«¤Ã¤¿¥Ï¥¤¥Æ¥¯¥Ï¥¦¥¹
¡¡2018Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿35ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡¢ÅÔÆâ¤Ë·ú¤Æ¤¿4LDK¤Î¼«Âðà¥Æ¥ì¥Ó½é¸ø³«á¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡18Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÝ¯°æ¡¦ÍµÈ THEÌë²ñ¡×(TBS)¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏµÆÃÏ°¡Èþ¡£
¡¡¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿·ë²Ì¡¢´°À®¤Þ¤Ç¤Ë2Ç¯°Ê¾å¤«¤«¤Ã¤¿¼«Âð¤òÈÖÁÈÆâ¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¡£¤Þ¤¿¥¨¥¥¹¥È¥é»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ëµÆÃÏ¤ÎÉã¤âÅÐ¾ì¤·¡¢CM¤Ë40ËÜ°Ê¾å½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¸ø¼°X¤Ç¤ÏÈÖÁÈ¤ÎÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖµÆÃÏ°¡Èþ¤Á¤ã¤ó¤Î²È¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Öº£¤ÎÎ®¹Ô¤ê¤òÁ´ÉôÆþ¤ì¤¿²È¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¡Á¡ª¡×¡Ö¤¤¤¤¤Ê¡ÁÆ´¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
