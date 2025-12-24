JR·ÝÈ÷Àþ¡¡ºÆ¹½ÃÛ¶¨µÄ²ñ¡¡ÍèÇ¯ÅÙ¥Ð¥¹³èÍÑ¤Î¼Â¾Ú»ö¶È¤Ø
24Æü¡¢JR·ÝÈ÷Àþ¤Î°ìÉô¶è´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¸ÇÑ¤Ê¤É¤òÏÃ¤·¹ç¤¦ºÆ¹½ÃÛ¶¨µÄ²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤Î¼Â¾Ú»ö¶È¤Ê¤É¤¬ÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
£··î¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Â¾Ú»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢µÙÆü¤ÎÎó¼ÖÁýÊØ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÄêÄøÅÙ¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Åö½é¤ÎÁÛÄê¤è¤ê¤âÃÏ°è¾ÃÈñ¤Ï¸ÂÄêÅª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ÍèÇ¯ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢£¶·î¤´¤í¤«¤é¥Ð¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼Â¾Ú»ö¶È¤ò£´¥«·îÄøÅÙ¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Å´Æ»¤È¥Ð¥¹¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤òÈæ³Ó¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¹Åç¸©¡¦ÃÏ°èÀ¯ºö¶É
²¬ÅÄ¹ÀÆó¶ÉÄ¹
¡ÖµÄÏÀ¤¬½½Ê¬¤Ë¿Ô¤¯¤µ¤ì¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È»²²è¤·¤Æ¤¤¤ë¹½À®°÷¤ÎÍý²ò¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÆÀ¤é¤ì¤ë·ëÏÀ¤òÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
ºÆ¹½ÃÛ¶¨µÄ²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÍèÇ¯ÅÙÃæ¤òÌÜ°Â¤ËÅ´Æ»¤È¤·¤Æ»Ä¤¹¤«¡¢¥Ð¥¹¤Ê¤É¤ËÅ¾´¹¤¹¤ë¤«¤ÎÊý¿Ë¤ò¤Þ¤È¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£