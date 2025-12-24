ÁÐÊý¸þ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¡¡¼êÏÃ¸À¸ì¾òÎãÀ©ÄêµÇ°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È
24Æü¡¢¹Åç¸©¤¬11·î¤ËÀ©Äê¤·¤¿¼êÏÃ¸À¸ì¾òÎã¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²Î¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¼êÏÃ¤äÉ½¾ð¤Ê¤É¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¼êÏÃ¥À¥ó¥¹¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¾ã¤¬¤¤¼Ô¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Õ¥§¥¹¡×¡£
¹Åç¸©¤¬Àè·îÀ©Äê¤·¤¿¼êÏÃ¤ò³Ø¤Öµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ê¤É¤òÄê¤á¤¿¡Ö¼êÏÃ¸À¸ì¾òÎã¡×¤Ê¤É¡¢£²¤Ä¤Î¾òÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Íý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤Î¾¿Æ¤Î¤â¤È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿£Ã£Ï£Ä£Á¡ÊChild of Deaf Adults¡Ë¤ÇÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëµÈÉÚ¤µ¤¯¤é¤µ¤ó¤â¡¢¾òÎã¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£µÈÉÚ¤µ¤¯¤é¤µ¤ó
¡Ö¾òÎãÀ©Äê¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥¹¥¿ー¥È¤À¤Ê¤È´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼êÏÃ¤¬É¬Í×¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ì¤Ð»ä¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢£¸©·ò¹¯Ê¡»ã¶É¾ã³²¼Ô»Ù±ç²Ý À¦ËÜ¹§É§ ¼«Î©»Ù±çÃ´Åö´Æ
¡Ö°ìÊýÄÌ¹Ô¤Ç¤Ê¤¤ÁÐÊý¸þ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¾ã¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¤Ê¤·¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¹Åç¸©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×