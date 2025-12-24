ÈïÇú¼Ô¤é¤¬°¦É²¸©¤Ë¤¢¤ë°ËÊý¸¶È¯¤Î±¿Å¾º¹¤·»ß¤á¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ëºÛÈ½¤Î¹µÁÊ¿³¤¬¹­Åç¹âºÛ¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¹­Åç»Ô¤ÎÈïÇú¼Ô¤é¤Ï°ËÊý¸¶È¯¤Ç¡¢»ö¸Î¤¬µ¯¤­¤¿¾ì¹ç¤Î·ò¹¯¤äÀ¸³è¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬¿Í³Ê¸¢¤ò¿¯³²¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢±¿Å¾º¹¤·»ß¤á¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

º£Ç¯£³·î¡¢£±¿³¤Î¹­ÅçÃÏºÛ¤Ï¸¶¹ð¤ÎÀÁµá¤ò¤¤¤º¤ì¤â´þµÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¹­Åç¹âºÛ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹µÁÊ¿³¤Ç¡¢¹µÁÊ¿Í¤Ï¡Ö¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¤¬¿·µ¬À©´ð½à¤ËÅ¬¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê°ÂÁ´À­¤Î³ÎÊÝ¤¬¿äÇ§¤µ¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤¿°ì¿³È½·è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ö¼ÂÇ§¼±¤¬¸í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£

°ìÊý¡¢»Í¹ñÅÅÎÏÂ¦¤Ï¹µÁÊ´þµÑ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£