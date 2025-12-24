24Æü¡¢¹­Åç¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ÏÅö»þ¶ÐÌ³Ãæ¤Î¹â¹»¤Ç£±£°Âå½÷À­¤òÅð»£¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ÃËÀ­¶µ»Õ¤òÌÈ¿¦½èÊ¬¤Ë¤·¤¿¤È

È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¸©Î©¹â¹»¤ÎÃËÀ­¶µ»Õ¤Ï¡¢µîÇ¯£µ·îÅö»þ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿ÀéÍÕ¸©¤Î¸©Î©¹â¹»¤ÎÂÎ°é´Û¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ¡¢ÃåÂØ¤¨Ãæ¤Î£±£°Âå½÷À­¤é¤òÅð»£¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Ê¤É¤Îºá¤ÇÈ³¶â£³£°Ëü±ß¤ÎÎ¬¼°Ì¿Îá¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤ì¤ò¤¦¤±¡¢¹­Åç¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢£²£´ÆüÉÕ¤±¤ÇÌÈ¿¦½èÊ¬¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¸©¶µ°Ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ­¶µ»Õ¤Ï¡ÖÊÝ¸î¼Ô¤äÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤òÉÔ°Â¤Ë¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤ËÜÅö¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

º£Ç¯ÅÙ¡¢¹­Åç¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä»ö°Æ¤Ë¤è¤ë½èÊ¬¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ç£µ·ïÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£