テレ朝・三谷紬アナ「許せないです」 自身出演イベントチケット高額転売に怒り「絶対買わないでください」
テレビ朝日の三谷紬アナウンサーが24日、自身のスレッズを更新。自身も出演する同局系バラエティー『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』（毎週火曜 深0：45）の初の番組イベント『ひっかかりニーチェの集い 〜みんなで深淵を覗く会〜』のチケットが高額で転売されていることについて怒りを表した。
【写真】幼少時代のキュートな三谷紬アナ
三谷アナは、「#ひっかかりニーチェ」とハッシュタグを添え、チケット転売の画像とともに「全部転売（怒り顔マーク）1枚8500円のチケットを２万で売ってるって何？A席も定価5500円です」と怒り。
「絶対買わないでください。20000円のやつ今取引中になってますけどすぐにキャンセルしてください。許せないです」と断罪し、「お気づきの方皆様通報をお願いいたします！」と呼びかけた上で、「本当に来たい！と思っている方に楽しんでいただきたいです」と思いを伝えた。
