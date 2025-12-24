¥¿¥¤¡¦¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¾×ÆÍ¤Ç¶¨µÄ¡¡»öÌ³´±µé¡¢¹¶·âÂ³¤¯
¡¡¡Ú¥Ð¥ó¥³¥¯¡¢¥×¥Î¥ó¥Ú¥ó¶¦Æ±¡Û¥¿¥¤¤È¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ÎÎ¾¹ñËÉ¾Ê¤Ï24Æü¡¢¹ñ¶ÃÏÂÓ¤Ç¤Î¾×ÆÍ¤ò½ä¤ê¥¿¥¤ÅìÉô¥Á¥ã¥ó¥¿¥Ö¥ê¸©¤Ç»öÌ³´±µé¶¨µÄ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£22Æü¤Ë¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î¼óÅÔ¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿ÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñÏ¢¹ç¡ÊASEAN¡ËÆÃÊÌ³°Áê²ñµÄ¤ò¼õ¤±¡¢Î¾¹ñ¤ÏÂÐÏÃ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¾×ÆÍ¤Ï24Æü¤âÂ³¤¡¢ÄÀÀÅ²½¤Ï¸«ÄÌ¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Î¾¹ñ¤Ï¹ñËÉÁê²ñÃÌ¤Î27Æü³«ºÅ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¼ÂÌ³¼Ô¶¨µÄ¤òÂ³¤±¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÎ¾¹ñ¤È¤â¹¶·â¤Ï¡Ö¼«±Ò¤Î¤¿¤á¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢Àè¤ËÁê¼ê¹ñ¤¬¹¶·â¤ò¤ä¤á¤ë¤è¤¦ÁÊ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢³Ö¤¿¤ê¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡¡¥¿¥¤·³¤Ë¤è¤ë¤È23Æü¤â¾×ÆÍ¤ÇÊ¼»Î1¿Í¤¬»àË´¤·¡¢Ê¼»Î¤Î»à¼Ô¤Ï·×23¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£