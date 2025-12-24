25Ç¯ÅÙ¼Â¼ÁÀ®Ä¹Î¨°ú¤¾å¤²¡¡´ØÀÇ±Æ¶Á´ËÏÂ¤Ç1.1¡óÁý
¡¡À¯ÉÜ¤Ï24Æü¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Î¼Â¼Á¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡ËÀ®Ä¹Î¨¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¡¢8·î¤Ë¼¨¤·¤¿0.7¡óÁý¤«¤é1.1¡óÁý¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤Î±Æ¶Á¤¬Åö½é¤ÎÁÛÄê¤è¤êÏÂ¤é¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤äÄì·ø¤¤ÀßÈ÷Åê»ñ¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤À¡£26Ç¯ÅÙ¤ÏÄÂ¾å¤²¤ä·ÐºÑÂÐºö¤Î¸ú²Ì¤Ç1.3¡óÁý¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡25Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢Æâ¼û¤ÎÃì¤Î¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤ò8·î»þÅÀ¤Î1.0¡óÁý¤«¤é¿·¤¿¤Ë1.3¡óÁý¤È»»½Ð¡£ÄÂ¶â¤Î¿¤Ó¤¬Êª²Á¾å¾º¤ò¾å²ó¤ê¡¢¾ÃÈñ¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤À¡£ÀßÈ÷Åê»ñ¤â1.8¡óÁý¤«¤é1.9¡óÁý¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÊÆ´ØÀÇÀ¯ºö¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬9·î¤«¤éÆüËÜ¼Ö¤ËÂÐ¤¹¤ë´ØÀÇ¤ò°ú¤²¼¤²¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Í¢½Ð¤¬Åö½é¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤«¤é²óÉü´ðÄ´¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤âºàÎÁ»ë¤·¤¿¡£