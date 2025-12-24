¡ÖÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤¡¡×¤¢¤Î¤¬Å¯³Ø½ñ¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¡ÖÅ¯³Ø¤Ë¶½Ì£¡ÄÃ¯¤Ë¤â¼ÙËâ¤µ¤ì¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ò¡Ä¡×
²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤¢¤Î¤¬24Æü¡¢Ãø½ñ¡ÖÅ¯³Ø¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤é¤Ê¤¤Å¯³Ø¡×¡ÊKADOKAWA¡Ë¼èºà²ñ¤òÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£
½é¤á¤Æ¤ÎÃø½ñ¤Ç¡È¤¢¤ÎÎ®Å¯³Ø½ñ¡É¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¸À¤¦¤³¤È¤ä¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡ØÅ¯³Ø¤Ã¤Ý¤¤¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Å¯³Ø¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÀ³Ê¾å¡¢º£¤òÆ¨¤·¤¿¤é½ñ¤¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤Ë¤â¼ÙËâ¤µ¤ì¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡£È¯Çä¤ò¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡£ÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤¡¡×¤ÈÊ£»¨¤Ê¿´¶¤ò¸ì¤ê¡Ö¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Âç»ö¤Ê¤³¤È¤¬½ñ¤±¤¿¾Ú¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤ËËÜ¤ÎÈ¯Çä¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ó¡¢¡Ö¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Ï¤¤¤¤´¶¤¸¡£ËÜÅö¤Ï¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£