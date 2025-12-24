¼ÒÌ±¡¦Ê¡Åç¿ðÊæÅÞ¼ó¡¡Â¼»³ÉÙ»Ô¸µ¼óÁê¤·¤Î¤Ö²ñ¤òÍèÇ¯£³·î£¹Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½
¡¡¼ÒÌ±ÅÞ¤ÎÊ¡Åç¿ðÊæÅÞ¼ó¤Ï£²£´Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç³«¤¤¤¿²ñ¸«¤Ç¡¢£±£°·î¤Ë»àµî¤·¤¿Â¼»³ÉÙ»Ô¸µ¼óÁê¤Î¤·¤Î¤Ö²ñ¤òÍèÇ¯£³·î£¹Æü¤ËÅìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶è¤Î¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥¿¥Ë¤Ç³«¤¯¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Â¼»³»á¤ÏÂçÊ¬»ÔµÄ¡¢¸©µÄ¤ò·Ð¤¿£±£¹£·£²Ç¯¤Ë½°µÄ±¡¤Ç½éÅöÁª¡£¤½¤Î¸å¡¢¼Ò²ñÅÞ°Ñ°÷Ä¹¤Ë½¢Ç¤¡¢¼ÒÌ±ÅÞ½éÂåÅÞ¼ó¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡£±£¹£¹£´Ç¯£´·î¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¤µ¤¤¬¤±¤È¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤ÇÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¡££²£°£°£¶Ç¯¤ËÀ¯³¦¤ò°úÂà¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¡¢Ê¡Åç»á¤Ï¡ÖÀèÆü¡Ê£²£°Æü¡Ë¡¢ÂçÊ¬¤ÇÂ¼»³ÉÙ»Ô¤µ¤ó¤Î¤ªÊÌ¤ì²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÂçÊ¬»Ô¤ÎÌ¾ÍÀ»ÔÌ±¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÄÉÅé¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤Î¤Ö²ñ¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¿Í¤ÏÊ¡Åç»á¤ò»Ï¤á¡¢Â¼»³Æâ³Õ¤ÇÉûÁíÍýÂç¿Ã·ó³°Áê¤òÌ³¤á¤¿²ÏÌîÍÎÊ¿¸µ½°±¡µÄÄ¹¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤Ê¤É¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂ¼»³ÉÙ»Ô¤µ¤ó¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¼ÒÌ±ÅÞ°÷¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ÒÌ±ÅÞ¤ÏÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤·¤Î¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢£±£¹£¹£µÇ¯¤ÎàÂ¼»³ÃÌÏÃá¤Ï¿¢Ì±ÃÏ»ÙÇÛ¤È¿¯Î¬ÀïÁè¤ËÂÐ¤¹¤ëÄËÀÚ¤ÊÈ¿¾Ê¤È¼Õºá¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÃÌÏÃ¤Ç¤¹¡£ÀïÁè¤¬¿È¶á¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¯¼£¾õ¶·¤ÇÂ¼»³ÃÌÏÃ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¸÷¤êµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¡Åç»á¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£