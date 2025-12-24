ºÒ³²»þ¤ÎÂÐ±þ¸þ¾å¤Ø¡¡¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¥é¥ó¥ÉŽ¢¥â¥ó¥Ù¥ëŽ£¤ÈÀÐÀî¸©¤¬Êñ³ç¶¨Äê¡¡¼«Á³ÂÎ¸³¤ÎÂ¥¿Ê¤Ê¤É¤Ç¤âÏ¢·È
¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÍÑÉÊ¤ÎÁí¹ç¥áー¥«ー¡Ö¥â¥ó¥Ù¥ë¡×¤ÈÀÐÀî¸©¤¬Êñ³ç¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¡¢ºÒ³²»þÂÐ±þ¤Î¸þ¾å¤ä¼«Á³ÂÎ¸³¤ÎÂ¥¿Ê¤Ê¤É¤ÇÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
24Æü¤ÎÄù·ë¼°¤Ç¤Ï¡¢¥â¥ó¥Ù¥ë¤ÎÃ¤ÌîÍ¦²ñÄ¹·óCEO¤ÈÀÐÀî¸©¤ÎÃÚÃÎ»ö¤¬¶¨Äê½ñ¤Ë½ðÌ¾¤·¡¢º£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë°ÕÍß¤ò¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÀî¸©¡¦ÃÚ ¹À ÃÎ»ö¡§
¡ÖËÉºÒ¤Î°Õ¼±¤Î¸þ¾å¤È¼ÂÁ©ÎÏ¤òÇÝ¤¦¥¥ã¥ó¥×Êý¼°¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¥¢¥¦¥È¥É¥¢³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤¿ËÉºÒ¶µ°é¤ä¡¢¥¨¥³¥Äー¥ê¥º¥à¤ÎÂ¥¿Ê¤Ê¤ÉÏ¢·È¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£