¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤¢¤Î¤¬£²£´Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½éÃø½ñ¡ÖÅ¯³Ø¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤é¤Ê¤¤Å¯³Ø¡×È¯Çäµ­Ç°¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»öÁ°¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£

¡¡ËÜ½ñ¤Ï¡¢¤¢¤Î¤¬Á´ÊÔ½ñ¤­¤ª¤í¤·¤¿­à¤¢¤ÎÎ®Å¯³Ø½ñ­á¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï¡ÖËÍ¼«¿È¡¢Å¯³Ø¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤é¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤ÆÀ¸¤­¤Æ¤­¤¿¡£¤¿¤À¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢Å¯³Ø¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤³¤½Å¯³ØÅª¤Ê¤³¤È¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯Æþ¤ê¸ý¤Ë¤Ê¤ë¡£¤É¤ó¤À¤±Å¯³Ø¤äÊª»ö¤òÈÝÄê¤·¤è¤¦¤È¤â¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÏÅ¯³Ø¤Î¤â¤È¤Ë¤ËÀ¸¤­¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¤½¤¦¡£

¡Ö¤Ü¤¯¤ÏËÜ¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÆÉ¤ó¤Ç¤­¤¿¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢Æñ¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë½ñ¤¤¤¿ËÜ¡£ËÜ¤È¤«ÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤Ê¤¤¡¢Å¯³Ø¤Ê¤ó¤Æ°ÕÌ£¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤«¤¤¤¦¿Í¤³¤½µ¤·Ú¤ËÆÉ¤á¤ëËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£

¡¡½ñ¤­½ª¤¨¤Æ¡Ö¼«ÅÁ¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¡¢¾®Àâ¤È¤«Á´Éô¤¬º®¤¶¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿´¶¤¸¡£»È¤¦Ç¾¤ß¤½¤¬°ã¤Ã¤Æ¡¢½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¡Ø²¿¤Æ¤³¤È¤ò¤Ï¤¸¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤¿¡×¤¬¡¢º£¤Ï½ñ¤­½ª¤¨¤¿Ã£À®´¶¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¯¤Æ½ñ¤¤¤¿¤±¤É¡¢º£¤ÏÆÉ¤Þ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤³¤ì¤â¡ÖÂç»ö¤Ê¤³¤È¤È¤«½ñ¤±¤¿¾Ú¤·¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£

¡¡¤Þ¤¿¡¢³©Àî¾Þºî²È¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ô¡¼¥¹¡×¤ÎËôµÈÄ¾¼ù¤¬¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤¢¤Î¤Ï¡ÖËôµÈ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀµÄ¾ËÜ¤ÎÏÃ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤Èº£¤Þ¤Ç¤ÎËôµÈ¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡ÖËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯ËÜ¤ÎÏÃ¤¬¤Ç¤­¤ë¤È»×¤¦¤È¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£