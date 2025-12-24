¡Ö¼«Ê¬¤òÊü´þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×¼¬Ç¸¤Ò¤Ê¡¢¥°¥é¥Ó¥¢Ìö¿Ê¤Î1Ç¯¤ÇÆÀ¤¿¡Èµ¤¤Å¤¡É¤È¡ÈÀ®Ä¹¡É¤È¤Ï
ºòÇ¯7·î¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤òÃæ¿´¤Ë°ìµ¤¤ËÃíÌÜÅÙ¤¬Áý¤·¤¿¼¬Ç¸¤Ò¤Ê¡£Âç³ØÀ¸¤«¤é·ÝÇ½³¦¤ØÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢¤³¤Î1Ç¯¤Ç·Ð¸³¤·¤¿µÞ·ã¤Ê´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢Èà½÷¼«¿È¤â¡ÖÇ»Ì©¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤Û¤É¤À¡£
º£²ó¤Ï¡¢³èÆ°³«»Ï¤«¤é1Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢2Ç¯ÌÜ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¼¬Ç¸¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£·ë²Ì¤¬½Ð¤¿´î¤Ó¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î²ù¤·¤µ¡¢¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤¤¤«¤±¤¿»þ´ü¡¢¤½¤·¤Æ¼ç±é±Ç²è¤Î·èÄê¨¡¨¡¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤ÎÂç¤¤Ê1Ç¯¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¡¢¤É¤ó¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤«¡£¡È1Ç¯ÌÜ¤Î¥ê¥¢¥ë¡É¤ËÇ÷¤ë¡£
¡ûº£Ç¯7·î¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼1¼þÇ¯¡¡Ìö¿Ê¤Î1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¡½¡½º£Ç¯5·î¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤ä·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¡¢¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢7·î¤Ç³èÆ°³«»Ï¤«¤é1Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î·ÝÇ½³èÆ°1Ç¯ÌÜ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤è¤¯¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦Êý¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÄ¹¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤ÏÉ½¤»¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢Ì©ÅÙ¤¬Ç»¤¯¡¢»×¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿1Ç¯ÌÜ¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½Ç»¤¤1Æü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¿1Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿¤È¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ËèÆüËèÆü¤¬ËÜÅö¤ËÇ»Ì©¤Ç¤·¤¿¡£»öÌ³½ê¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ï¡¢¤¿¤À¤ÎÂç³ØÀ¸¤Ç¡¢²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢»öÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢1Æü1Æü¤Î²á¤´¤·Êý¤¬¡¢ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÉô»þÂå¤è¤ê¤â¤â¤Ã¤ÈÇ»¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹(¾Ð)¡£
¡½¡½ºòÇ¯7·î¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¤¹¤°¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¤ÇÏÃÂê¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«?
ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤«¤é¡Ö¸«¤¿¤è¡×¤ÈÏ¢Íí¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤«¤é¼¡¤Î¤ª»Å»ö¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·Á¤Ç·ë²Ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏËÜÅö¤Ë²¿¤Î»Å»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤³¤¦¤·¤Æ¤ª»Å»ö¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½1Ç¯ÌÜ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬À®Ä¹¤·¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
¡Ö·Ð¸³¤«¤éÆÀ¤¿ÃÎ¼±¡×¤ÏÂç¤¤Êºâ»º¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÍî¤Á¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¼¡¤Ï¤³¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢½àÈ÷¤Î¼Á¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Íî¤Á¤Æ¡¢Íî¤Á¹þ¤à¤À¤±¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¼¡¤Ë¼õ¤«¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤âÀ®Ä¹¤«¤Ê¤È¡£¤³¤³¤Ï¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÉô»þÂå¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤â³è¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½µÕ¤Ë¡¢¡Ö¤³¤³¤Ï¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
¡Ö1Ç¯ÌÜ¤À¤«¤é¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â»ÒÌò¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÊý¡¹¤ÈÊÂ¤ó¤À¤È¤¤Ë¡¢µ»½Ñ¤ä·Ð¸³¤Îº¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤Îº¹¤òËä¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÁ´Éô¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢º£¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
º£¤Ï¤ª¼Çµï¤ÈÀ¼¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â°ìÈÖÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤Ç¤¹¡£¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ä¸½¾ì¤Ë½Ð¤ëÁ°¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤È¤Á¤ã¤ó¤È¸þ¤¹ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é¤ÏÆ¨¤²¤º¤Ë¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡û¼«¿È¤ò¡ÈÊü´þ¡É¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ´ü¤â¡Ä¡Ä
¡½¡½Á°²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î»þ¤â´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¬Ç¸¤µ¤ó¤Ï1Ç¯ÌÜ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹Í¤¨Êý¤¬¤È¤Æ¤âÀ®½Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¹Í¤¨¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×À³Ê¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬Ä¹½ê¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Ã»½ê¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤Ï¤½¤ì¤òÄ¹½ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤³¤Î1Ç¯¤Ç¡ÖÂç¼ºÇÔ¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«?
¼Â¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤òÊü´þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä»Å»ö¤òÊü´þ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ä¿´¤òÂç»ö¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»Å»ö¤Ï»ä¼«¿È¤¬É½¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
Ë½°ûË½¿©¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¿©»ö´ÉÍý¤ä¥¸¥à¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤ò¥µ¥Ü¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î»þ´ü¤Î¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Î¾õÂÖ¤ÏËÜÅö¤ËºÇ°¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã»Å»ö¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤Ï¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×¤µ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Êü´þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤â¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤«?
¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤Ã¤È¿´¤âÂÎ¤âÈè¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤â³Ð¸ç¤Î¾å¤Ç¾åµþ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤¤Á¤ó¤È¾Ã²½¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢µ¤»ý¤Á¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«?
Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤È¤¤Ï¡¢¤³¤Î»Å»ö¤ò»Ï¤á¤¿º¢¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åìµþ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿»þ¤Î´õË¾¤ä¡¢¥¥é¥¥é¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ´èÄ¥¤í¤¦¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½½é¿´¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤ÏÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£ÍÍ¡¹¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¿¼¬Ç¸¤µ¤ó¤¬¡¢¤ª»Å»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³Ø¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ä°ì¿Í¤Ç¤Ï²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ºîÉÊ¤¬À®¤êÎ©¤Ä¤Î¤â¡¢¸½¾ì¤ËÎ©¤Æ¤ë¤Î¤â¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¡¹¤¬¤¤¤Æ¤³¤½¤À¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ë¡¢¼«¤é¤òÇä¤ê¹þ¤àÂçÊÑ¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤¬±Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ûÃ»ÊÔ±Ç²è¡Ø¼µ¤ÎÎÞ¡Ù¤Ç±Ç²è½é¼ç±é
¡½¡½¼¬Ç¸¤µ¤ó¤Ï¡¢12·î27Æü¤Ë¡Ö¿·À¸»Ä¹ó±Ç²èº×¡×¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤ëÃ»ÊÔ±Ç²è¡Ø¼µ¤ÎÎÞ¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£º£²ó¤¬Ã»ÊÔ±Ç²è½é¼ç±é¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢¼ç±é¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢±Ç²èºîÉÊ¤Î¼ç±é¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¼ç±é¤Ç¤¹¤«?¡×¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¼!¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Î¥¥é¥¥é¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½°ÊÁ°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¡¢¼ç±é¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ï¤¤¡£º£Ç¯Ãæ¤Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤·¤¿¡£¼Â¤ÏÎäÂ¢¸Ë¤Ë¡Öº£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¡×¤È¡Ö²¿Ç¯¸å¤ÎÌÜÉ¸¡×¤È¤¤¤¦»æ¤òÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Çº£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¡Ö¼ç±é¤ò¤ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ì´¤¬°ì¤Ä³ð¤¤¤Þ¤·¤¿!
¡½¡½²þ¤á¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹! ÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤É¤ó¤ÊÌÜÉ¸¤¬Å½¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«?
º£Ç¯Ãæ¤Ë³ð¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÃÏ¾åÇÈ¤ÎCM¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¼õ¤«¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖTGC(Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó)¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤¤¡×¤È¤«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Àè¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ï¤µ¤é¤ËÂç¤¤Ê¤³¤È¤â·Ç¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æü¡¹¡Öº£¤Ê¤Ë¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ì¤Ð¤½¤³¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤«¡×¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¥Ð¥Ä°õ¤ò¤Ä¤±¤ë½Ö´Ö¤¬°ìÈÖ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹!
¡½¡½ÃÏ¾åÇÈCM¡¢TGC¤âÍèÇ¯Ã£À®¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í! º£²ó¤Î¼ç±éºîÉÊ¤Ï¥Û¥é¡¼ºîÉÊ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Û¥é¡¼ºîÉÊ¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«?
¼Â¤Ï¡¢»öÌ³½ê¤ËÆþ¤ë¤È¤¤Ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤Ë¤â¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¥ê¥¹¥È¡×¤òÄó½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹(¾Ð)¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¥Û¥é¡¼±Ç²è¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤âÆ±»þ¤Ë³ð¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹(¾Ð)¡£¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯¥Û¥é¡¼ºîÉÊ¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¶Ã¤¤âÂç¤¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£
¡½¡½ÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¥Û¥é¡¼±Ç²è¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«?
¤Û¤È¤ó¤É´Ñ¤Þ¤»¤ó! ºÇ¸å¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤¿¤Î¤Ï¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡Ù¤Ç¤¹(¾Ð)¡£´ðËÜÅª¤ËÉÝ¤¯¤Æ´Ñ¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢»Ø¤Î·ä´Ö¤«¤éÇÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ´Ñ¤Þ¤¹¡£
¹îÉþ¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡ØÄç»Ò¡Ù¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¤µ¤ó¤Î±éµ»¤¬¤¹¤´¤¯°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¡Ö»ä¤â¥Û¥é¡¼¤Ë½Ð¤¿¤¤!¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤½¤ó¤Ê¶ì¼ê¤Ê¥Û¥é¡¼ºîÉÊ¤Î»£±Æ¤ÏÉÝ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«?
¸½¾ì¤ÏÁ´¤¯ÉÝ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹(¾Ð¡Ë¡£³§¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¯ÏÂ¤ä¤«¤Ç¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤à¤·¤í³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤â´Ñ¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Û¥é¡¼¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ç¤â¸«¤ä¤¹¤¤´¶Æ°Åª¤ÊÊª¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤¤¤ï¤æ¤ë¤ª²½¤±Ìò¤ÎÊý¤È¤â¶¦±é¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Û¥é¡¼¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤·¤¿¤«?
Á´Á³Âç¾æÉ×¤Ç¤·¤¿! ¤à¤·¤í¤¹¤´¤¯ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ(¾Ð¡Ë¡£È±¤ÎÄ¹¤¤¡ÈTHE¡¦¤ª²½¤±¡É¤È¤¤¤¦¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ì¤³ÎÇ§À¸Êª¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µÕ¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡û¼ç±é¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿¡Èµ¤¤Å¤¡É
¡½¡½¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍÅ²ø´ó¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í(¾Ð)¡£¼ç±é¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸½¾ì¤È¤Î°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«?
¤ä¤Ï¤ê´¶³Ð¤¬°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¼þ¤ê¤ÎÊý¤¬°ìÀ¸·üÌ¿¤ª¼Çµï¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¡¢»ä¤¬Á´Éô¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¡¢Êª¸ì¤ÎÌÜÅª¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÍ¤¿Ê¤à´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¡¢µÕ¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Ë»É·ã¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÌòÊÁ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¼«Ê¬¤¬¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Î©¤Á²ó¤ê¤ò¤â¤é¤¦¤È±é¤¸¤ä¤¹¤¤¤ó¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤µ¤¤Å¤¤âÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ë¤â¤¹¤´¤¯³è¤«¤»¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤ëÊý¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
É½¾ð¤Ç¤¹! ºîÉÊ¤Î¤¿¤á¤Ë¶À¤È1»þ´Ö°Ê¾å¡È¤Ë¤é¤á¤Ã¤³¡É¤ò¤·¤Æ¡¢ÌÜ¤Î³«¤Êý¤ä´é¤Î¤æ¤¬¤Þ¤»Êý¤Ê¤É¡¢ºÙ¤«¤¯¸¦µæ¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤«¤é¤âÎÉ¤¤¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤½¤³¤òÃíÌÜ¤·¤Æ´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¼¬Ç¸¤Ò¤Ê
2004Ç¯2·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¹âÃÎ¸©½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹165cm¡£¼ñÌ£¤Ï¥«¥á¥é¡¢³¨¤òÉÁ¤¯¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¡¢¥Ô¥¢¥Î¡¢Æ¦ÉÄºÏÇÝ¡£ÆÃµ»¤Ï¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡£2024Ç¯7·î¤Ë·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ç½é¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«±Ç²è¡Ø¤ª¾î¤ÈÈÖ¸¤¤¯¤ó¡Ù¡¢±Ç²è¡ØÀÄ½Õ¥²¥·¥å¥¿¥ë¥ÈÊø²õ¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯12·î27Æü³«ºÅ¤Î¡Ö¿·À¸»Ä¹ó±Ç²èº×¡×¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤ëÃ»ÊÔ±Ç²è¡Ø¼µ¤ÎÎÞ¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£2026Ç¯2·î12Æü¤Ë¤Ï¡¢1st¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
