¡¡Âç±«¤Ç¿åË×¤·¤¿»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¤ÎÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¡£¿»¿å¤·¤¿¼Ö¤Î½êÍ­¼Ô¤Ë¡¢¹ñ¤¬°ìÄê¤Î¶âÁ¬¤ò»ÙÊ§¤¦Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡9·î¤Îµ­Ï¿ÅªÂç±«¤Ç¿åË×¤·¤¿»ÍÆü»Ô»Ô¤ÎÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¡Ö¤¯¤¹¤ÎÌÚ¥Ñー¥­¥ó¥°¡×¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Éüµì¤Ê¤É¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë°Ñ°÷²ñ¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢¼Ö¤Î½ÐÆþ¤ê¸ý2¤«½ê¤Î»ß¿åÈÄ¤ò¾å¤²¤ëÁõÃÖ¤¬4Ç¯Á°¤«¤é¸Î¾ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡Ãó¼Ö¾ì¤Î°ìÉô¤Ï¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Î½êÍ­¤Ç¡¢°Ñ°÷²ñ¤Ï24Æü¤Ë¸øÉ½¤·¤¿ºÇ½ªÊó¹ð¤Ç¡¢¡Ö¹ñ¤¬Å¬ÀÚ¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¿»¿å¤ò°ìÄêÄøÅÙ·Ú¸º¤Ç¤­¤¿²ÄÇ½À­¤ÏÈÝÄê¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¹ñ¸ò¾Ê»°½Å²ÏÀî¹ñÆ»»öÌ³½ê¤ÎÂçµÈÍº¿Í½êÄ¹¤Ï24Æü¡¢²ñ¸«¤Ç²þ¤á¤Æ¼Õºá¤·¡¢Ãó¼Ö¾ì¤Ç¿»¿å¤·¤¿274Âæ¤Î¼Ö¤Î½êÍ­¼Ô¤Ë¡¢¹ñ¤¬°ìÄê¤Î¶âÁ¬¤ò»ÙÊ§¤¦Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÂçµÈÍº¿Í½êÄ¹¡§
¡Ö¡Ê»ß¿åÈÄ¤Î¸Î¾ã¤¬¡Ëº£²ó¤Î¿»¿å³ÈÂç¤Î°ì°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ´Þ¤á¤Æ½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¿¾Ê¤·¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ï¤ª¤ï¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¡×

¡¡¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼Ö¼ï¤äÈïºÒ¤ÎÄøÅÙ¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¹ñ¸ò¾Ê¤Ï1·î¡¢¼Ö¤Î½êÍ­¼Ô¤ËÀâÌÀ¤Î¾ì¤òÀß¤±¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£