石原夏織、2nd E.P「ASOVIVA!!!」2026年3月25日発売決定！遊び心溢れる最新のアーティスト写真も公開！

声優・アーティストの石原夏織の2nd E.P「ASOVIVA!!!」（読み：アソビバ）が2026年3月25日にリリースとなることが発表された。

発表に合わせて、遊び心溢れる最新のアーティスト写真も公開。

「ASOVIVA!!!」は“遊び場”と“VIVA”を掛け合わせた造語であり、お祭り感とキュートさを融合させ、明るく賑やかな世界観をベースに、リスナーの遊び場となるような想いが込められている。心が踊りだす、キュートでポップな新体験を届けるべく、カラフルで賑やかなポップカルチャーを濃縮したE.Pが誕生した。

ポップでテンポ感のある楽曲を中心に構成された今作は、2026年1月から放送のTVアニメ『魔王の娘は優しすぎる!!』オープニングテーマ「We Can Do!!」、TVアニメ『透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜』エンディングテーマ「星眼鏡」の2曲が収録のほか、新曲3曲が収録予定である。

各法人での予約受付も開始。ぜひこの機会に手に入れていただきたい。

●リリース情報

2nd E.P

「ASOVIVA!!!」

2026年3月25日発売

【通常盤（一般流通商品）】

品番：PCCG-02497

価格：￥3,000（税込）

【ハンズ限定盤（FC会員＆きゃにめ限定商品）】

品番：SCCG-00192

価格：￥6,500（税込）

＜収録曲＞

全5曲（We Can Do!! 星眼鏡 他新録3曲）

ハンズ限定盤特典

・ハンズ限定盤特別仕様

・限定グッズ付属 ※詳細後日解禁

共通特典

・特典Blu-ray [Music Video＋Making Movie]

デジタルシングル

「We Can Do!!」石原夏織

作詞：つむぎしゃち 作曲：久下真音、つむぎしゃち 編曲：久下真音

2026年1月8日（木）0：00〜 配信リリース

配信リンクはこちら

https://lnk.to/we_can_do

「星眼鏡」／石原夏織

作詞：児玉雨子氏 作曲・編曲：佐藤純一氏（fhána）

2026年1月8日（木）0：00〜 配信リリース

配信リンクはこちら

https://lnk.to/hoshi_megane

