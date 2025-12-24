「どうしようサンタさん」SNSで繋がった2人の母…「6歳の女の子のクリスマス」みんなで守った魔法

SNSは、時に冷たい言葉が飛び交う場所。でも、そこには確かに「サンタクロース」がいました。

きっかけは、予算オーバーのプレゼントに悩む一人の母親の投稿。遠く離れた場所に住む見知らぬ母と娘でした。

６歳の女の子の「クリスマスの夢」を守るために、彼女たちが仕掛けた優しい魔法とは。

「どうしようサンタさん」―ある母親の切実な迷い

ことの始まりは、2024年11月。東京で暮らし、夫婦で3人の子どもを育てる主婦・Hariboさん（仮名・当時40）が、SNSのThreads（スレッズ）に寄せた切実な相談でした。

「6歳娘がサンタさんにお願いしています」

「知恵を貸してください。6歳娘がサンタさんにすみっコぐらしパソコンをお願いしてます。しかしこれが我が家の予算オーバー新品18,000円也。 今の案は二つ。 ①メルカリで中古を買う ②別なおもちゃを買いお年玉で自分で買ってもらう。どうしようサンタさん」（Habioさんの投稿）

3人の子どもを育てる家庭として、予算をどう公平に、大切に使うかは大きな悩み。

「誰かに相談できれば」という気持ちの投稿でしたが、コメント欄にはいろんなアイディアが寄せられた一方、「欲しがれば何でも手に入ると思わせない方がいい」「欲しいものを買ってあげなよ」といった厳しい声もありました。

この投稿を偶然見ていたのが、九州に住む女性・つむさゆさん（仮名・当時51）でした。

「どうにかしてあげたいけど、どっちの方が良いと思う？って相談じゃんよ('ω')」と憤りながら、ふと気づいたことがありました。

「ん？家にあるじゃん。眠ってるすみっコぐらしパソコンが」

「新品同様、電源も入る！」

「すみっコぐらし」は子どもら大人まで人気があるかわいいキャラクター。

「すみっコぐらしパソコン」は、キーボードや液晶画面がついていて、ゲームやプログラミング、学習コンテンツをキャラクターたちと楽しめるパソコン型のおもちゃです。

つむさゆさんの家に眠っていた「すみっコぐらしパソコン」は、ひとり娘で13歳のつむぎさんが、10歳のときにサンタさんからプレゼントされたもの。

つむぎさんがあまり使いこなせず、「いつか知り合いの子どもで欲しい子がいたらあげればいいか」と残していたのでした。

しまってあるパソコンを確認したところ、ほとんど新品同様の状態。

「うちにあるアレのことだと思うんやけど…」

しかし、つむさゆさんは独断では動きませんでした。今は遊んでいないとはいえ、それは「娘のもの」。

そこで、つむさゆさんはHariboさんの投稿をつむぎさんに見せて、「うちにあるアレのことだと思うんやけど、あげてもいい？」とたずねました。

つむぎさんの返事は「全然いいよ！」とあっさりしたものでした。

お互いがサンタクロースになる ひとつ目の「魔法」

つむさゆさんはHariboさんとメッセージで連絡をとり、「ウチにあるので良ければ無償でお譲りしますよ」と送りました。

しかしHariboさんは「中古を予算内で探すつもりだったし、無償は申し訳なさすぎます」と恐縮。

「無償で」「いや、ぜひ払わせてください」と、何度も押し問答がありました。

そこで、つむさゆさんはある魔法を考えて提案しました。

「せっかくだからクリスマスにちなんで、お互いがサンタクロースになってプレゼントを贈りあうのはどうですか？」

この提案にHariboさんも納得。

つむさゆさんは、「娘のプレゼントにサンタさんがチェキ（インスタントカメラ）を贈る予定だけど、フィルムは自分で買うことになっているから、そのフィルムをプレゼントしてもらえますか？」とHariboさんに伝えました。

話はまとまったものの、つむさゆさんには大きな悩みがありました。

「大きな悩み」…そして思いついた ふたつ目の「魔法」

「なにせウチのすみっコパソコンは中古だし箱もない。どうやったら中古でも娘さんに怪しまれず喜んでもらえるか…」

そこで思いついたのが、「うちの子がサンタさんにプレゼントを返したことにする」というストーリーでした。

つむさゆさんは、娘のつむぎさんにこのストーリーを説明。

パソコンを受け取る女の子へ向けた手紙を書いてもらうようお願いしました。

中学１年生のつむぎさんは「思春期＆反抗期の真っ最中」。「でも田舎の子なので、こういうのはイヤがらずに書いてくれました」とつむさゆさんは笑います。

つむぎさんは、「6歳はカタカナ読めるのかな？」と、いろいろ考えながら手紙を書いてくれました。

【つむぎさんの手紙】 はじめまして。わたしは１３さいのつむぎといいます。わたしが１０さいのときにさんたさんにもらったぷれぜんとなんだけど もうつかわないのでさんたさんにかえします。つぎにこれをもらったおともだちがよろこんでくれたらうれしいな。らいねんもさんたさんにぷれぜんとがもらえるように いろんなことをがんばってね。

渡すかどうかはHariboさんの判断にお任せするとして、サンタさんの代理として、つむさゆさんも手紙を書きました。

「６歳の子には本当はプレゼントできない品物なんだけど、サンタのところに返してくれたお姉ちゃんがいたから、特別にプレゼントするね」という物語にしたのでした。

ニヤニヤしながらラッピング

手元にある「すみっコぐらしパソコン」は、少しでも新品に見えるようにスポンジで磨きに磨いて、データも初期化。動作確認もしっかり済ませました。

つむさゆさんは、プレゼントのラッピングには「こだわりたいタイプ」。

ひとり人娘・つむぎさんのプレゼントも、毎年サンタさんと相談しながらきれいに飾り付けていたといいます。

「でも、娘も中学生になって、私のサンタ業務は去年で終わっていて。さみしく思っていた時に、その機会をもらって本当に嬉しかったんです」（つむさゆさん）

緩衝材のプチプチもハート形を選び、包装紙も百均でいろいろ買って、サンタさんの紙袋も用意。

「ママがしたかったかもな…」という迷いもありましたが、つい楽しみながらラッピングしました。

「見たことも会ったこともない子どもがクリスマスの朝に“うわー！サンタさん来てるー！ヤッター！”って喜ぶのをニヤニヤしながら梱包するんですよ」（つむさゆさん）

「サンタさん、無事に届けてね」

心を込めたプレゼントは、九州から東京へ送られました。

互いに忘れられないクリスマスに

迎えたクリスマス当日。

朝7時ごろ、つむさゆさんのもとに一本の動画が届きました。

そこには、パジャマ姿で喜びを爆発させる6歳の女の子の姿がありました。

女の子の手元にはあのパソコン。動画の中でママが「うれしい？」とたずねると、「すごくうれしい！」と満面の笑み。「わたしのだいすきなむらさきいろだよ！！」

「クリスマス当日、プレゼントを開けて喜ぶ娘さんの動画が送られてきて、おばちゃん泣いちゃったよね」（つむさゆさん）

Hariboさんによると、６歳の娘さんは、ひらがなの「おてがみ」にも気づきました。自分で読んで「すごい！！こんなことがあるんだ！！」と驚いた様子だったといいます。

九州のつむぎさんへは、「1個」とお願いしていたはずのチェキのフィルムが3つ。さらに、つむさゆさんへも入浴剤のプレゼントが届きました。

事が進みだしてから、Hariboさんが3人の子を育てる多忙なママであることを知ったつむさゆさんは、こう振り返ります。

「一人っ子の母である私に比べたら、子育てもとても大変なはず。眠っていたパソコンを譲っただけなのに、娘にも私にもプレゼントをくれて、なおかつあんなに嬉しそうにしている娘さんが見られて、去年のクリスマスは本当に忘れられない１日になりました」

「いつまでも心に残るクリスマス」 一晩で1.3万「いいね」

去年のクリスマスのあとは、連絡をとっていなかった2人。

それから1年が経とうとしている今週、Hariboさんはつむさゆさんに「あの時はありがとうございました」とあらためて感謝のメッセージを送りました。

ちょうど1年前の出来事を思い出していたつむさゆさん。

「冷たい言葉や叩き合いも多いSNSの片隅で、こんなほっこりもあったんだと伝えたくて」と、１年前にあった出来事をまとめ、昨夜Threadsに投稿しました。

この書き込みは多くの共感を呼び、一晩で1.3万を超えるいいね！がつきました。

Hariboさんもつむさゆさんの投稿に対し、改めて感謝の気持ちを書き込みました。

「“娘さんからのお手紙”という素敵なストーリーまで考えてくださり、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。母である私にとっても、いつまでも心に残る、忘れられないクリスマスプレゼントになりました」

一年後の今…「すみっコぐらしパソコン」は

7歳になった娘さんは、今でもサンタさんから届けられた「すみっコぐらしパソコン」を大切に使っています。

そして、お友達が来てパソコンで遊ぶたびに、とても嬉しそうにこう話しているそうです。

「このパソコンはね。大きくなったから次に使いたいお友達へって、日本のどこかに住むお姉さんが譲ってくれて、サンタさんが預かってうちに届けてくれたんだよ」

「サンタクロースの魔法」

「どうしようサンタさん」という書き込みから、偶然つながった２つの家族。サンタクロースの不思議な力を感じずにはいられません。

「サンタさん、いるんじゃないかなと思います。大人になってもそう願っています」（Hariboさん）

「どんな形でも、目に見えないサンタさんが日本中にいます。優しさが広がったらいいな」（つむさゆさん）

・