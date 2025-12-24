◆報知新聞社後援 ▽ 関東高等学校ゴルフ選手権冬季決勝大会 ◇第１日、２４日 千葉・一の宮ＣＣ＝男子（西コース）６５４１ヤード、出場１２０人、女子（東コース）６２６４ヤード、出場１０７人、いずれもパー７１

全国大会の切符をかけた関東決勝大会は降雨により男子７６人、女子６８人がホールアウトできず、サスペンデッドとなった。これにより２５日に残りホールを消化し、２日間１８ホールの短縮競技で順位を決め、上位男子４３人、同女子３４人が来年３月１８〜２０日、兵庫県で開催される「全国高校選手権春季大会」（男子＝オリムピックＧＣ、女子＝チェリーヒルズＧＣ）への出場権を獲得する。

暫定首位に男子は沖田雫（埼玉栄１年）、女子は臼田藍（群馬・前橋育英２年）がともに３アンダー６８とし、後続の結果を待つ。

沖田は今夏の日本アマ１５位の実力者。この日は「攻めない守りのゴルフ」が奏功し、好スコアをマークした。「雨だったので、イーブンで回れたらという気持ちだった」が、上がってみれば４バーディー、１ボギーの３アンダー。「上手くはまってくれた」とはにかんだ。

とくに上手くいったのが１６番１７５ヤードのパー３。「グリーンのど真ん中を狙った球が、傾斜でピン左手前３メートルに寄ってくれた。チャンスホールではなかったが、（バーディーが）取れて良かった」と、思わず笑みをもらした。続く１７番でも連続バーディーを決め、単独の暫定首位に躍り出た。「目標は全国大会に行くこと」とあくまで謙虚な言葉を口にするも確かな自信をつかんだ。

臼田は第１組でスタート。「朝早くて、練習場へ行けなくて不安だった」が、出だしの１番３３３ヤード、パー４で、第２打をピン手前１メートルに付けてバーディー、「気持ちが楽になった」と好スタートを切った。天候の崩れた後半は「無理しないで、ドライバーを短く持って、ティーも低く、ボールを上げないようにした」と前半をイーブンで折り返すと、後半を３バーディー、ボギーなしの会心のプレーを見せ「出来過ぎだと思う」と笑顔で振り返った。

昨年９月の群馬県女子アマで、自己ベストの６４をマークし、２連覇を果たした北関東の実力者は、最終日に関東ナンバー１の朗報を待つ。

＜男子上位暫定成績＞

〈１〉沖田雫（埼玉栄１年）＝６８（３５・３３）

〈２〉西山修生（茨城・日本ウェルネス１年）＝６９（３６・３３）

〈２〉翁浩宇（神奈川・日大高１年）＝６９（３４・３５）

〈４〉神永直輝（埼玉栄１年）＝７０（３４・３６）

〈４〉藤村龍謙（千葉・拓大紅陵１年）＝７０（３４・３６）

〈４〉戸村空汰（埼玉栄１年）＝７０（３３・３７）

＜女子上位暫定成績＞

〈１〉臼田藍（群馬・前橋育英２年）＝６８（３５・３３）

〈２〉仁科優花（茨城・第一学院高萩校１年）＝６９（３７・３２）

〈２〉林愛輝美（茨城・明秀学園日立２年）＝６９（３６・３３）

〈４〉中澤紗来（埼玉栄２年）＝７１（３６・３５）

〈５〉佐藤彩葉（埼玉栄２年）＝７２（３６・３６）

〈６〉戸張美音（東京・日体大荏原１年）＝７５（３５・４０）

〈主催〉関東高等学校・中学校ゴルフ連盟ほか

〈特別協賛〉住友ゴム工業（ダンロップ）、ブリヂストンスポーツ

〈協賛〉ヨネックス、アクシネット・ジャパン・インク、ミズノ、キャロウェイゴルフ、ピンゴルフジャパン、フライトスコープジャパン、ピア２１