2025Ç¯¤ÎÆüËÜ¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¡¡Ê¿Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¡Ö¡Ü1.25ÅÙ¡× Åý·×³«»Ï°Ê¹ß3ÈÖÌÜ¤Î¹â²¹¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¡¡µ¤¾ÝÄ£
º£Ç¯¤â¡È½ë¤¤¡É°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÎÆüËÜ¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤Ï²áµî3ÈÖÌÜ¤Î¹â¤µ¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£Ç¯¤ÎÆüËÜ¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥×¥é¥¹1.25¡î¤È¡¢1°Ì¤À¤Ã¤¿µîÇ¯¡¢2°Ì¤Î¤ª¤È¤È¤·¤Ë¼¡¤¤¤Ç¡¢Åý·×³«»Ï°Ê¹ß3ÈÖÌÜ¤Ë¹â¤¤ÃÍ¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¢§²Æ¤«¤é½©¤ÎÁ°È¾¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢´¨µ¤¤ÈÃÈµ¤¤Î¶ÌÜ¤Ç¤¢¤ëÊÐÀ¾É÷¤¬Ê¿Ç¯¤è¤êËÌ´ó¤ê¤òÎ®¤ì¡¢ÆüËÜ¤Î¾å¶õ¤¬ÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢¢§ÆüËÜÉÕ¶á¤Ç¹âµ¤°µ¤ÎÀªÎÏ¤¬¶¯¤¤»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬¹â²¹¤Î¸¶°ø¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
µ¤¾ÝÄ£ °Û¾ïµ¤¾Ý¾ðÊó¥»¥ó¥¿¡¼¡¡µÚÀîµÁ¶µ ½êÄ¹
¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¹â¤¤µ¤²¹¤¬ÉáÄÌ¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â½½Ê¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¼Ò²ñ¤È¤·¤Æ¤ÎÅ¬±þºö¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
°ìÊý¡¢¹ß¿åÎÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Çß±«¤¬Ã»¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢ÅìÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£