俳優の真木よう子（43）が、第2子を出産したことを報告した。

【映像】真木よう子、第2子出産にファン「母子ともに健康で何より！」

真木は2025年12月24日、弟とのYouTubeチャンネル「金森姉弟」を更新し、「ついに生まれました。そんなこんなで母子ともに健康で、何かと心配をおかけしましたが、大丈夫だったので、とても安心しています。新生児育児も体力勝負だから」とコメント。

10月に「妊娠糖尿病」であることを明かしていた真木は、出産後やりたいことについて語った。

「妊娠糖尿病だったから、妊娠期間から外食を控えていて、出産して新生児育児期間は外食に行けないから、上げ膳据え膳のレストランに行って、美味しいものが食べられる、外食に行きたい！」

出産報告にネット上で様々なコメントが寄せられる

真木の報告にネット上では、「43歳、産後の体の回復と新生児育児は本当に大変だと思う」「何はともあれ母子ともに健康で何より！」「43歳での御出産はとても希望になります！」などのコメントが寄せられている。

真木は2008年11月に元俳優の男性と結婚し、翌年5月に長女出産を発表するも、2015年9月に離婚したことが報じられていた。

2023年8月には、「私にはパートナーシップの相手がいます」と事実婚状態であることを公表。2025年7月に第2子の妊娠を発表していた。（『ABEMA NEWS』より）