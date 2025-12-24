俳優の川粼麻世さんが自身のブログで、出演を控えている舞台「ギンギラ学園物語」の稽古に近藤真彦さんと共に取り組んでいる様子を綴っています。



【写真を見る】【 川粼麻世 】盟友・近藤真彦と「耳打ち話し」 “マッチに一度だけキレて怒った事” は「またの機会に」とケムに巻く



麻世さんは「マッチと耳打ち話し」と題して「我々にしかわからない思い出話を耳打ちをしながら笑い合う事もあるんだ」と紹介し、2ショット写真を投稿。近藤さんが10代にしてトップアイドルとなった頃「唯一の先輩の俺にしか言えないことが沢山あったからね」と、その理由を明かしています。

近藤さんは、先輩の麻世さんにして「友達のように俺を『麻世』と呼び捨てにできる仲」とのこと。しかし「そんな俺がマッチに一度だけキレて怒った事がある」と意外なことを垣間見せた麻世さんは、近藤さんが話すこともあるかもと「またの機会に」とケムに巻いています。









麻世さんは近藤さんとの間柄について「俺達も還暦を過ぎたなんて想像もつかなかった」「素晴らしいアーティストに成長した兄弟分を嬉しく思います」と感慨深く綴り、「そんなマッチとまた同じ舞台に立ってお互いに高校生を演じます」「マッチのヒット曲も沢山歌いますよ」と、来たる舞台のアピールに努めています。

【担当：芸能情報ステーション】