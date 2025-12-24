¡È¥Û¥Æ¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¹ëÅ¡¤¬ÏÃÂê¡É»³ÅÄÍ¥¡Ê41¡Ë¡¢Î¹¹Ô¤ËÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¾Ò²ð
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î»³ÅÄÍ¥¡Ê41¡Ë¤¬23Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¥½¥Õ¥¡¤ËºÂ¤ê¡¢Î¹¹Ô¤ËÊØÍø¤À¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û»³ÅÄÍ¥¤Î¡È¥Û¥Æ¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¹ëÅ¡¡É¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡¹¡¹¤È¤·¤¿¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¶Ì»Ò¾Æ¤¤òºî¤ëÆ°²è¤ä¡¢¤é¤Ã¤¤ç¤¦¤òÇí¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¡¢¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¤ÎÆ°²è¤Ê¤É¡¢¼«Âð¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤òInstagram¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¿»³ÅÄ¡£¡Ö¤³¤ì¤¬¤ª¤¦¤Á¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¡Ä¥¹¥Æ¥¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ª¤¦¤Á¡¢Æ´¤ì¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Î¹¹Ô¤ËÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¾Ò²ð
¡¡23Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÈ©¿¨¤ê¤¬¤È¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤¬ÎÉ¤¤¥¹¥È¡¼¥ë¡£ÏÓ¤òÄÌ¤¹¤È¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤Ë¤â¤Ê¤ëÍ¥¤ì¤â¤Î¡ª¡ª¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀÞ¤ê¤¿¤¿¤à¤È»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬Í¥½¨¤Ç¤¹¡ª¤³¤ì¤«¤é¤ÏÎ¹¹Ô¤¹¤ë¤È¤¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Î¹¹Ô¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤À¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ë¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°²è¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡Á¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë