¡¡²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÅÚ²°¥¢¥ó¥Ê¡Ê41¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£Êì¡¦âÃµÝ¤µ¤ó¤¬12Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÚ²°¥¢¥ó¥Ê¤ÎÊì¡¦âÃµÝ¤µ¤ó¡¡¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤Ë¤è¤ë1Ç¯È¾¤ÎÍ¾Ì¿Àë¹ð¡¡¿Æ»Ò¤Îå«¤ËÌ©Ãå
¡¡ÅÚ²°¤ÎÊì¡¦âÃµÝ¤µ¤ó¤Ï16Ç¯¤â¤Î´Ö¡¢ÅÚ²°¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¡£ºòÇ¯¡¢¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤¬È¯³Ð¤·¡¢1Ç¯È¾¤ÎÍ¾Ì¿Àë¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥Ê¤Ï¤³¤ÎÆü¡ÖÌµ»ö¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¥ã¥í¥ë¤ÎÀé½©³Ú¤ò·Þ¤¨¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡Ö12·î12ÆüÊì¤¬Â¾³¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤Î±þ±ç¥³¥á¥ó¥È¤ËÊì¤ÏÂô»³»Ù¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖºÇ¸å¤ÎÆü¤Þ¤ÇÂ¦¤Ë¤¤¤ë»ö¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀÆü¤«¤é¤âÊì¤Î»×¤¤¤ò¶»¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢Àº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¡ÖÂç¹¥¤¤ÊÊì¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÍÄ¤Æü¤Î¥¢¥ó¥Ê¤òÊú¤Ã¤³¤·¤¿Êì¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö³§ÍÍÁÇÅ¨¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
