元広島監督の達川光男氏（70）が23日放送のBSフジ「プロ野球 レジェン堂」（火曜後10・00）にゲスト出演。現役時代に川口和久氏（66）との間であった伝説の“大バトル”について語った。

達川氏は10月7日の放送回に出演したが、あまりにしゃべり過ぎてプロ入り前についてのトークで時間切れになるという番組初の珍事に。そのため今回は短いスパンでの再登場となった。

そのなかで、通算139勝を挙げた左腕投手で、その容姿から“和製リチャード・ギア”の異名も取った川口氏との“大バトル”の話に。

実は6月3日の放送回で当時遊撃を守っていた元広島監督・野村謙二郎氏（59）が「川口さんがサインを見ながら首を振るんですよ。なかなか合わなくて。この2人合わんなって僕らは感じてて…。次の日も始まったんですよ。川口さんが“違う”“違う”って。そしたら達川さんが来て。“川口、お前なに投げたいんじゃ”って。僕たちもマウンドにいて。そしたら達川さんピキンきて。“もうええ。好きにせぇ”ってなったんですよ。“ノーサインじゃ”って帰ったんです。川口さんも“達川さん、それは困りますよ”と…言わないんですよ。達川さんも“どこでも投げてこい”と構えてる。川口さんは“捕れるものなら捕ってみろ！”って感じで…。対バッターじゃないんですよ」などと伝説の“川口VS達川大バトル”について語っていた。

これについて聞かれた達川氏は「まず最初に甲子園球場ですよ、事件が起きたのは」とし、「プレーボールと同時に4回首振るんですよ。（球種）4つしかないのに。真っすぐ、カーブ、スライダー…。私が頭にきて“好きなように投げろ”って。それで投げてくるわけです。5回までノーヒットノーランですよ、けんかしながら」とノーサインで5回まで快投したと振り返った。

だが、5回終了時に行われるグラウンド整備の時間に川口が達川のもとへ。

「“先輩なに怒っとんですか。もう考えるの頭痛いですわ。サイン出してもらえませんか”いうて。“出さんこともないけど。ところでお前なんで首振ったんや。捕手に対して失礼じゃろうが”って。“いや、今日なんのサインかなと思ったら先輩もう怒ってました”って。複雑なサイン使ってたから」

つまり、マウンドの川口は捕手・達川が出したサインが気に食わなかったのではなく、このサインはなんだったっけ…と考えるのに時間がかかり、首を振っていただけだったのだ。

「わしが悪かったの」と謝ってバッテリー間の誤解は解け、6回は達川がサインを出すことに。だが…。

「サイン出したら初球、真弓（明信）さんにレフト前パカーンって打たれたんですよ。で、マウンド行って。“わしのサインじゃ打たれるけ、もう一回ノーサインでやろうや”いうて」

しかし、話はこれだけでは終わらない。

「次の事件は（広島）市民球場で起きたんです。バッテリーコーチが来たんですよ、マウンドへ。“おいタツ！真っすぐばっかり投げささんといろいろ投げろよ”と。その日、ノーサインでやってたんです。“ノーサインですよ”ってここ（喉元）まで言うたろか思ったけど、面倒くさいけ、言わなかった。そしたら川口が変化球ばっか投げるんですよ、言われたもんで。そしたらまたコーチが来て“真っすぐばっかりいうたら変化球ばっかり投げやがって。ちゃんとリードせい！”いうけ。よっぽど（ノーサインだと）言おう思うたんじゃけども。そこで僕は言わんかった。黙っとった。そしたら川口が“達川さんは俺のことかばってくれてるな”と。そこから意気投合してようなって。凄いあうんの呼吸になったんです」と明かした。

「面白い男でね。初回に3者連続三振取った時あったんです。そしたら僕の横に来てね。“先輩！今日リードさえてますね！”って。お前が言うなって」と最後は笑わせる達川氏だった。