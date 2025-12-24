JR»¥ËÚÉÂ±¡¤¬°ÑÂ÷ÎÁ²á¾ê¼õÎÎ¡¡08Ç¯°Ê¹ß¡¢ÉÔÀµ¾ïÂÖ²½¤«
¡¡JR»¥ËÚÉÂ±¡¡Ê»¥ËÚ»Ô¡Ë¤¬¡¢JRËÌ³¤Æ»¼Ò°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÆÃÄêÊÝ·ò»ØÆ³¤Î´°Î»¿Í¿ô¤ò²áÂç¤Ë·×¾å¤·¡¢¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¡ÊJR·òÊÝ¡Ë¤«¤é¶ÈÌ³°ÑÂ÷ÎÁ¤ò²á¾ê¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬24Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Æ±ÉÂ±¡¤ò±¿±Ä¤¹¤ëJRËÌ³¤Æ»¤¬È¯É½¤·¤¿¡£ÉÔÀµ¤ÏÆÃÄêÊÝ·ò»ØÆ³¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿2008Ç¯¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢Æ±¼Ò¤Ï²á¾êÀÁµá³Û¤Ê¤É¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ØÆ³¤Ï·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ÇÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¡£»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤¿·òÊÝ¤Ë¤Ï¹ñ¤«¤éÊä½õ¶â¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ÉÔÀµ¤Ê¿½ÀÁ¤Î¾ì¹ç¤ÏÊÖ´Ô¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£JR·òÊÝ¤Ï¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ËÌäÂê¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£